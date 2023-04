Brief an Volker Wissing

Brief an Volker Wissing :

Brief an Volker Wissing : Madsen kämpft um die Autobahn A20

Mit ihrer Liste von 144 Straßenprojekten, die beschleunigt vorangetrieben werden sollen, hat die Ampelkoalition in Norddeutschland für erhebliche Irritationen gesorgt: Es fehlt in der Liste vor allem die Autobahn A20, die aus Brandenburg kommend eines Tages bis nordwestlich von Bremen führen soll, aktuell aber im Osten Schleswig-Holsteins endet.

Statt zur Beschleunigung könnte es sogar zur Verzögerung kommen, ahnt man in Schleswig-Holstein – weil die Beschleunigung vieler Projekte auch auf dem Klageweg zur baldigen Überlastung des Bundesverwaltungsgerichts führen könnte. Die Folge könnte sein, dass die anhängigen Klagen gegen vier von acht Bauabschnitten der A20 quasi im Justiz-Stau hängen bleiben, so die Furcht.

„Von zentraler Bedeutung für die Transformation der Wirtschaft“

„Von der A20 werden bedeutende wirtschaftliche Impulse für ganz Norddeutschland ausgehen“, preist nun Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Bedeutung dieser Autobahn in einem Brief an die zuständigen Bundesminister Volker Wissing (FDP) und Robert Habeck (Grüne), der der F.A.Z. vorliegt: „Sie ist von zentraler Bedeutung für die Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität.“

Schleswig-Holstein hofft auf den schwedischen Batteriehersteller Northvolt als eine Art Ankerinvestor an der Nordseeküste, der dort zu einer Welle weiterer Industrie-Ansiedlungen führen könnte. Eine Investitionsentscheidung hat das Unternehmen noch nicht endgültig getroffen. „Neuansiedlungen von Gewerben geschehen nur, wenn der Anschluss an überregionale Verkehrsverbindungen vorhanden ist“, gibt Madsen zu bedenken: „Ich bitte daher nachdrücklich um Aufnahme der A20.“

Auch ein weiteres Projekt hätte Madsen gern in der Beschleunigungsliste der Ampel-Koalition: die Brücke zwischen der Insel Fehmarn und dem Festland. Die bisherige Brücke wäre nicht in der Lage, den Verkehr von Dänemark her aufzunehmen, wenn der Fehmarnbelt-Tunnel eines Tages fertig sei, warnt Madsen. Auch hier wäre es „außerordentlich wichtig, dieses überragende öffentliche Interesse festzuschreiben“, bittet der Wirtschaftsminister.

Er sei zudem „sehr irritiert“, dass das System Wasserstraße keine Erwähnung finde, trotz seiner Bedeutung für den Klimaschutz: „Hier wird eine große Chance im Mix der Transportmodalitäten verspielt.“ Allem voran geht es Madsen um den Nord-Ostsee-Kanal, der jährlich von fast 30.000 Schiffen passiert wird und dringenden Instandhaltungsbedarf hat. Wegen maroder Böschungen ist das Tempolimit im Kanal schon reduziert worden, um die Strömung zu verringern und so weitere Unterspülungen zu verhindern.