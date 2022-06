Uneinige Finanzminister : Aus der EU-Mindeststeuer wird schon wieder nichts

Es waren zwei Tage der Verschiebungen, Vertagungen und Nichteinigungen. Die EU-Finanzminister haben bei ihrem Treffen am Donnerstag und Freitag in Luxemburg gleich auf mehreren Politikfeldern ihr Ziel verfehlt, zum Abschluss des ersten Halbjahrs 2022 und damit zugleich des französischen EU-Ratsvorsitzes zu Entscheidungen zu kommen. Zum Abschluss des Luxemburger Treffens am Freitag räumte der französische Finanzminister Bruno Le Maire ein, dass eines der wichtigsten französischen Vorhaben für den Ratsvorsitz, die schon im Oktober 2021 erfolgte globale Einigung über eine Mindestbesteuerung für Unternehmen von 15 Prozent in europäisches Recht zu gießen, immer noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Kurz vor dem Treffen hatte Polen seinen Widerstand gegen einen Kompromisstext aufgegeben und damit die Erwartung geweckt, dass eine Einigung der Minister möglich sei. Stattdessen stellte sich am Freitag Ungarn quer. Finanzminister Mihály Varga sagte, sein Land könne eine Reform zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen. „Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Ich denke, wir müssen uns weiter bemühen, eine Lösung zu finden.“ Die 27 EU-Staaten müssen in Steuerfragen einstimmig entscheiden, weshalb jedes Land faktisch eine Vetomöglichkeit hat.

Ungarn hatte seinen Widerstand gelegentlich mit dem Argument begründet, dass die europäische Lösung für die Mindeststeuer erst beschlossen werden könne, wenn die EU-Kommission auch einen Vorschlag für die Umsetzung der sogenannten zweiten Säule der globalen Einigung – einer Neuverteilung der Besteuerungsrechte – gemacht habe. Dies will die EU-Behörde Ende Juli tun. Allerdings waren sich die meisten Teilnehmer an dem Ministertreffen einig, dass der ungarische Widerstand keine sachlichen, sondern ausschließlich politische Gründe hat.

Le Maire, der schon für März eine Einigung angestrebt hatte, zeigte sich verärgert. Er forderte seine Amtskollegen auf, die Arbeit fortzusetzen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Einigung zu erzielen. Vor den Medien wollte er nicht ausschließen, dass es dazu noch im Juni kommt. EU-Diplomaten spekulierten in Luxemburg aber, dass die Regierung in Budapest erst im Juli – und damit schon unter tschechischem Vorsitz – zustimmen werde. Le Maire forderte, die EU müsse nun endlich Schluss machen mit dem Konsensprinzip in Steuerfragen und eine qualifizierte Mehrheitsregel einführen. Zur stark gestiegenen Inflation und den jüngsten Zinserhöhungen sagte der Franzose, wichtig sei vor allem, dass „wir weiter in die Zukunft investieren“.

Die Minister schoben auch andere Themen auf die lange Bank, die sie bis Juni geklärt oder vorangebracht hatten wollen. So hielten sie es trotz der höheren Risikoaufschläge für Staatsanleihen einiger Euroländer nicht für nötig, die Bankenunion weiter voranzutreiben. Speziell die Überlegungen zu einer Risikogewichtung von Staatsanleihen in Bankbilanzen wollen sie – genauso wie eine gemeinsame Einlagensicherung – vorläufig nicht weiter vorantreiben. Die Eurogruppe verwarf einen Arbeitsplan ihres Chefs, des irischen Finanzministers Paschal Donohoe. Der Ire wollte dafür sorgen, dass über die kontroversesten Themen der Bankenunion weiterverhandelt wird. Diese sollen nun frühestens 2024 wieder in Angriff genommen werden. Auch die für Donnerstag geplante Wahl eines Nachfolgers für den im Oktober aus dem Amt scheidenden Chef des Euro-Krisenfonds ESM, Klaus Regling, scheiterte daran, dass für das Amt weiter kein konsensfähiger Kandidat in Sicht ist.