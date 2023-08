Vor 50 Jahren putschte sich der Militär Augusto Pinochet in Chile an die Macht. Es folgte blutiger Terror gegen Oppositionelle. Der Neoliberalismus aber erlebte einen Triumph – und gleichzeitig ein ethisches Debakel.

Am 12. September 1973 meldete die F.A.Z. auf Seite eins einen Militärputsch in Chile und den Selbstmord des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. „Die Generäle riefen für das Land den Ausnahmezustand aus. Flugzeuge der Luftwaffe hatten zuvor Bomben auf das Regierungsgebäude geworfen, in dem sich Al­lende mit seinen Vertrauten aufhielt.“

Der Putsch erregte international Aufsehen und Empörung. Salvador Allende war im Herbst 1970 als erster frei gewählter marxistischer Staatschef in sein Amt gekommen. Für viele Sozialisten in aller Welt war dies ein Signal dafür, dass Demokratie und Sozialismus vereinbar sind und der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus auf friedliche Weise gelingen könne – also nicht nur durch gewalttätige Revolutionen wie in der Sowjetunion oder in Kuba.