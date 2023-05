Aktualisiert am

Start des Deutschlandtickets : So schnell sind Regionalzüge wirklich

Mit dem Deutschlandticket lässt es sich künftig stressfrei mit der Regionalbahn durch das ganze Land fahren. Das dauert oftmals gar nicht so lange. Wichtige Strecken im Vergleich.

Abfahrt: Reisende steigen am Berliner Hauptbahnhof in einen Regionalexpress Bild: dpa

Achtung, am Montag beginnt eine Revolution! Keine Sorge, sie wird nicht auf den Straßen ausgetragen. Höchstens ein bisschen, im Stadtbus. Aber vor allem auf der Schiene. Und sie wird friedlich bleiben. Denn endlich wird das monatelang diskutierte und wegen der Finanzierung auch lange umstrittene Deutschland-Ticket nutzbar sein.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Es macht den öffentlichen Nahverkehr billiger und einfacher. Für nur 49 Euro im Monat können die Besitzer des Tickets in ganz Deutschland die S- und U-Bahnen, Straßenbahnen und lokalen Busse, Regionalzüge und sogar einige Fähren in Berlin und Hamburg nutzen. Jede einzelne Fahrt ist dann kostenlos. Beim Aufenthalt in einer fremden Stadt muss sich keiner mehr um die Besonderheiten des dortigen Tarifsystems kümmern.

Eigentlich sollte das Ticket den Nahverkehr, also Strecken unter 50 Kilometern, revolutionieren. Aber da auch Regionalexpresszüge genutzt werden können, die viel weitere Strecken zurücklegen, sind mit dem Deutschland-Ticket Fahrten durch das ganze Land möglich. Damit werden die Alternativen Fernbus und Fernzug, also vor allem ICE und IC, unattraktiver, weil für sie bei jeder Fahrt ein Einzelticket gekauft werden muss.

Die F.A.S. hat das für 16 wichtige Strecken analysiert. Abgefragt wurde die Fahrzeit in den drei Verkehrsmitteln. Der Fokus lag auf mittellangen Strecken. Hier dürfte sich die Frage des Verkehrsmittels am häufigsten stellen. Auf sehr weiten Strecken wird den meisten der Regionalzug zu lange dauern. Es sei denn, sie sind absolute Sparfüchse, die die Ticketkosten für den schnelleren ICE sparen wollen.

Außerdem haben wir auch den Fahrpreis der Schnellzüge ermittelt, den die Inhaber des Deutschland-Tickets sparen. Annahme war dabei, dass die jeweilige Zugfahrt eine Woche vorher gebucht wird. Die günstigsten Preise waren dann in der Regel die Super-Sparpreise, die nur für einen speziellen Zug gelten. Die flexiblen Bahntickets waren in der Regel teurer. Wir nennen den niedrigsten Preis, wenn der Käufer eine Bahncard 50 besitzt. Diese gibt auf die Super-Sparpreise und die Sparpreise 25 Prozent Rabatt. Ohne diese Vorteilskarte ist der Preis entsprechend höher. Zum Vergleich haben wir auch den günstigsten Preis von Flixbus ergänzt, dem Marktführer bei Fernbussen.

Der Regionalzug hängt den Fernbus ab

Das Ergebnis der umfangreichen Analyse ist sehr aufschlussreich. Zunächst zeigt sich, wie stark der Fernbus an Attraktivität einbüßt. Die Fahrpreise sind zwar mit neun bis 22 Euro je nach Länge der Strecke immer günstiger als die Fahrt mit dem ICE, wenn auch manchmal nur wenige Euro. Sie sind aber natürlich stets teurer als die Regionalzüge, die für die Besitzer eines Deutschland-Tickets ohne Zusatzkosten nutzbar sind. Der Aufpreis für den Fernbus ließe sich rechtfertigen, wenn dieser dafür einige Vorteile gegenüber dem Regionalexpress bieten würde. In einer geringeren Fahrzeit liegt der Vorteil meist nicht, wie die F.A.S.-Analyse zeigt. Auf zehn der 16 untersuchten Strecken ist der Regionalzug schneller als der Fernbus, manchmal nur wenige Minuten, einige Male aber auch mehr als eine halbe Stunde. Deutlich länger brauchen die Züge nur auf den Strecken Hamburg–Berlin und Frankfurt–Köln.