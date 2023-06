Förderdschungel oder einfache Hilfe übers Finanzamt? Seit dem Jahr 2020 soll ein neuer Weg gerade kleinen Betrieben das Forschen erleichtern. Nun zieht deren Interesse deutlich an – etwa in der IT-Branche.

Arbeit an der Zukunft: Forschung in der Pharmabranche Bild: Helmut Fricke

Für Rupert Hänsch war es das erste Mal, dass er für sein Unternehmen staatliche Forschungsförderung beantragte: Früher sei der Bearbeitungsaufwand zu hoch gewesen, dass ein Antrag auf Förderung „für uns nicht im Verhältnis zum möglichen Nutzen“ stand, berichtet der Geschäftsführer der Eurowind GmbH, eines kleinen Kölner Unternehmens, das Wind- und Solarstromprognosen für Profis im Energiemarkt erstellt. Doch nun gibt es, neben der üblichen Programmförderung mit oft abschreckend komplizierten Antragsverfahren, die neue steuerliche Forschungszulage – die durch Einfachheit besteche. „Das hilft uns bei der Entscheidung, Forschungsprojekte anzugehen und laufend neue Projekte zu starten.“

Hänsch schildert es auf der Internetseite der „Bescheinigungsstelle Forschungszulage“ und ist damit offizieller Kronzeuge einer Entwicklung, die zuvor zeitweilig auf einen Misserfolg zuzulaufen schien. Aber nach einem zähen Start im Jahr 2020 könnte das neue Förderinstrument wohl nun doch allmählich zum Kassenschlager werden: Bis Ende 2022 wurden bei jener Bescheinigungsstelle 11.790 Förderanträge für insgesamt 15.606 Forschungsvorhaben gestellt. Das weist eine noch unveröffentlichte Analyse des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft aus. Noch Mitte 2021 hatte die Regierung nur von 1777 Prüfanträgen und 253 tatsächlichen Förderanträgen zu berichten gewusst.

Ein lange umstrittener Ansatz

Dabei hatten die Kritiker dieses – politisch lange umstrittenen – Ansatzes einer breiten steuerlichen Forschungsförderung vor allem vor Ineffizienz durch große Mitnahmeeffekte gewarnt. Konkret können Unternehmen damit Personalkosten beliebiger Forschungsprojekte beim Finanzamt steuermindernd geltend machen. Bedingung nur: Die Bescheinigungsstelle muss testieren, dass es sich um ein ernstzunehmendes Forschungsprojekt handelt. Dies soll vor allem kleineren Unternehmen Investitionen in Forschung und Innovation erleichtern – die sich keine eigene Abteilung zum Durchforsten kleinteiliger Einzelförderprogramme leisten können.

Auch insoweit liefert die aktuelle Analyse nun positive Tendenzen: Allein drei Viertel der Prüfanträge kamen von Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, gut die Hälfte sogar von Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Offensichtlich gibt das Instrument also auch denen einen Zugang zu staatlicher Forschungsförderung, die sich zuvor faktisch davon abgeschnitten sahen.

Außerdem hat der Stifterverband durch Erhebungen unter forschenden Unternehmen ermittelt, dass der Bekanntheitsgrad der neuen Zulage kräftig gewachsen ist, seit sie 2019 von der damaligen Regierungskoalition beschlossen wurde. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen: Während sich Mitte 2021 immerhin schon 74 Prozent der Pharmaunternehmen und 66 Prozent der Maschinenbauunternehmen mit dem neuen Instrument auskannten, waren es im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie nur 51 Prozent.

Maschinenbau auf Platz zwei

Umso bemerkenswerter ist vor diesem Hintergrund, aus welchen Branchen tatsächlich am meisten Förderanträge kommen: Allein 2627, also mehr als ein Fünftel aller bis Ende 2022 gestellten Anträge, kamen aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Auf den weiteren Plätzen folgen der Maschinenbau mit 1770 Anträgen und die Elektroindustrie (1121).

Warum aber kommen so viele Anträge aus dem IT-Bereich, obwohl dort die Zulage weniger bekannt ist? Ein Grund sei, dass es dort schlicht mehr kleinere Unternehmen gebe, so die Analyse; und damit insgesamt viel mehr Unternehmen als etwa in der Pharmaindustrie. Für den geringeren Bekanntheitsgrad der Zulage im IT-Bereich bieten die Autoren der Analyse indes noch eine andere Erklärung an: „Grund könnte sein, dass Unternehmen Forschung und Entwicklung im Softwarebereich nicht als solche wahrnehmen“ – und sich einfach deshalb nicht um Forschungsförderung kümmerten. Dies legt nahe, dass sich dort allein schon mit mehr Werbung für die Zulage zusätzliche Forschungsaktivitäten entfachen ließen.

Dass die Forschungszulage inzwischen im Aufschwung ist, weist auch die amtliche Etatplanung aus: Für 2021 hatte sie ein Fördervolumen von etwa 20 Millionen Euro ausgewiesen, davon 9 Millionen Euro zulasten des Bundes. Für dieses Jahr sind allein für den Bund 522 Millionen Euro veranschlagt. Da es sich um eine Steuervergünstigung handelt, werden die Hilfen als Steuerausfälle verbucht; diese gehen etwa zur Hälfte zulasten des Bundes. In den ursprünglichen Planungen war freilich schon für 2022 mit einer Milliarde Euro allein für den Bund gerechnet worden. Auf der Überholspur ist die Zulage also noch nicht.

Konkret sind damit derzeit Forschungsaufwendungen bis zu einer Höhe von 4 Millionen Euro je Unternehmen förderfähig. Davon werden 25 Prozent, bis zu eine Million Euro, als Zulage gewährt. Wie der Stifterverband ausweist, wurden mit den seit Herbst 2021 eingereichten Anträgen im Durchschnitt Aufwendungen von 782.000 Euro je Fall geltend gemacht.