Aufgaben der CDU : Wirtschaftspolitik für die Bürger

Die Ergebnisse der jüngsten Bürgerbefragung von Allensbach für die F.A.Z. sind für die Union und die SPD verheerend. Denn nicht nur leidet das Ansehen der Regierenden in der Bevölkerung erheblich; die miserable Beurteilung der Politik schlägt sich sogar in einem nachlassenden Vertrauen in die Stabilität des politischen Systems nieder. In der CDU, die sich auf ihren Parteitag in Leipzig vorbereitet, sollten alle Alarmglocken läuten.

Aus der mittlerweile sehr umfangreichen Forschung ist bekannt: Das von Populisten bemühte Gerede über unvereinbare kulturelle Gegensätze zwischen einer kosmopolitischen Elite (die von etablierten Parteien vertreten werde) und dem „eigentlichen Volk“ (das von den Populisten vertreten werde) ist in erster Linie billige Stimmungsmache.

Weder sind die Eliten durchweg kosmopolitisch, noch schaut der Rest der Bevölkerung nie über den nationalen Gartenzaun. Wohl aber lassen sich der Niedergang etablierter Parteien und der Aufstieg von Populisten zu einem guten Teil, wenn auch nicht ausschließlich wirtschaftlich erklären.

Auf den ersten Blick ist die Lage Deutschlands nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum sehr gut. Aber es sind mehr die wirtschaftlichen Aussichten, die viele Menschen verunsichern. Viele halten ihre Arbeitsplätze für durch technologischen Wandel bedroht, andere sehen sich gegenüber besser ausgebildeten und materiell besser situierten Menschen benachteiligt – und nicht wenige sind der Auffassung, die Regierung vergesse über wolkigen politischen Projekten die Kosten für die Bürger.

Ende des Monats statt Ende der Welt

Die CDU, die über Jahrzehnte als eine politische Versicherung gegen einen allzu unsoliden Umgang mit Geld angesehen wurde, hat diesen Ruf eingebüßt. Im Gegenteil macht die Politik der CDU vielen Menschen Angst. Das aber ist Wasser auf die Mühlen des Populismus.

Stichwort Klimawandel: Der Politologe Jan-Werner Müller hat in einem lesenswerten Essay („Furcht und Freiheit“) daran erinnert, dass vielen Menschen das (vermeintliche) Ende der Welt, wie es von Anhängern Greta Thunbergs an die Wand gemalt wird, weitaus weniger bedeutet als die Frage, wie sie finanziell das Ende des laufenden Monats erreichen. Ein sparsamer Umgang mit Geld ist aber nicht nur für Menschen eine wichtige Tugend, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen, sondern auch für viele Vermögende.

Die CDU hat in den vergangenen Jahren nicht den Eindruck erweckt, als kümmere sie sich sehr um die finanziellen Folgen der Klimapolitik für den Bürger. Die Energiewende ist sehr teuer, aber wenig effizient und schlägt sich nicht nur in hohen Steuern und Abgaben, sondern auch in hohen Strompreisen nieder. Im verzweifelten Bemühen, die Elektromobilität nach Kräften zu fördern, hat die Regierung nichts getan, um das Kaputtreden des Diesels zu verhindern, der bei weitem nicht so schlecht ist wie sein Ruf.

Im Ergebnis sorgen sich viele Beschäftigte in der Automobilindustrie und in Zuliefererbetrieben um ihre Arbeitsplätze, während Millionen Besitzer von Dieselfahrzeugen mit bangem Blick auf die Restwerttabellen für ihre Fahrzeuge blicken

Falsche Prioritätensetzung

Sparsamkeit bedeutet nicht, Investitionen zu verschieben und Sachwerte verfallen zu lassen, um stattdessen die Sozialausgaben zu erhöhen. Eine Bundeswehr, deren Gerät zu einem nicht unerheblichen Teil nicht eingesetzt werden kann, steht nicht für einen sparsamen Umgang mit Geld, sondern für eine falsche Prioritätensetzung. Das gilt auch für die zu langsame Digitalisierung des Landes.

Von einer Partei mit dem Regierungsanspruch der CDU darf eine Politik erwartet werden, die sich klar von populistischen Extremen auf der Rechten wie auf der Linken distanziert, indem sie Wirtschafts- und Klimapolitik nicht als Gegensätze versteht, sondern als miteinander vereinbare Ziele, die weder die Bürger noch die Unternehmen überfordern. Selbst wenn die Grünen für die Union auf Bundesebene ein denkbarer künftiger Koalitionspartner sein sollten, besteht für die CDU kein Anlass, den Markenkern der Grünen zu übernehmen.

Im Gegenteil sollte die CDU bemüht sein, ein im Vergleich zu den immer noch wankelmütigen Grünen für die Bürger attraktives wirtschaftspolitisches Programm zu vertreten, das nicht nur die natürlichen Ressourcen des Planeten retten will, sondern auch den Schutz der finanziellen Ressourcen der Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Furcht ist ein schlechter politischer Ratgeber. Furcht kann dazu verleiten, politischen Schreihälsen nachzulaufen, die Schutz in einer Art Wagenburg versprechen. Aber die Soziale Marktwirtschaft gedeiht nur in einer weltoffenen Gesellschaft mit wirtschaftlichem Wettbewerb. Auch hierfür sollte sich die CDU im Interesse der Bürger einsetzen.