Energie, Medizin und Baustoffe : In den Lieferketten lauert noch mehr Inflation

Es sind vor allem zwei volkswirtschaftliche Probleme, die das Preisniveau für Unternehmen und Verbraucher kräftig steigen lassen. So hinkt die empfindliche internationale Logistik noch immer der rasant gestiegenen Nachfrage nach der Erholung von den Corona-Lockdowns hinterher, was zu einem teuren Mangel an Rohstoffen und Zulieferteilen führt. Erschwerend hinzu kommen die explosionsartig gestiegenen Preise für Energie, die alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft treffen. Früher oder später wird das wohl auch die Kosten für den Alltagskonsum weiter in die Höhe treiben.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wie das Statistische Bundesamt kürzlich meldete, haben rekordhohe Energiekosten den Unternehmen im November den höchsten Anstieg der Erzeugerpreise seit 1951 beschert. Sie kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um insgesamt 19,2 Prozent, wobei die Preisanstiege für viele gewerbliche Produkte sogar noch deutlich größer ausfielen – etwa für Dünger um mehr als 43 Prozent oder für Papier und Pappe um 28 Prozent.

Diese Preissteigerungen dürften bald bei den Konsumenten ankommen. Wolfgang Schnellbächer von der Unternehmensberatung BCG berät Kunden bei Fragen und Problemen rund um Einkauf und Beschaffung. Er beobachtet etwas Außergewöhnliches: „Auf die Endverbraucher rollt eine Welle von Preissteigerungen zu, so etwas haben wir noch nie gesehen“, sagt Schnellbächer.

Obwohl die Inflation in den vergangenen Monaten schon stark gestiegen ist, sind nach Einschätzung des Fachmanns noch längst nicht alle Preissteigerungen bei den Konsumenten angekommen. Doch das könnte in den kommenden Wochen und Monaten passieren und die Preise in Geschäften und Supermärkten weiter steigen lassen. „Viele Preissteigerungen stecken noch in der Lieferkette, sind aber schon auf dem Weg zum Endkunden“, sagt Schnellbächer, der seine Einschätzungen auf Untersuchungen in unterschiedlichen Branchen stützt.

Demnach sind die Preise für Vorprodukte und Zulieferteile in vielen Industrien sogar noch deutlich stärker gestiegen als die Preise für die Verbraucher. Bisher haben nur die Baustoffhersteller die Preissteigerungen von 12 Prozent vollständig an die Abnehmer weitergegeben. In der Chemiebranche dagegen sind die Preise für Endkunden erst um 4 Prozent geklettert, die Beschaffungspreise der Hersteller jedoch haben schon um 8 Prozent zugelegt. Auch in der Medizinbranche stecken noch um 7 Prozent gestiegene Beschaffungspreise in der Lieferkette, während die Kunden bis jetzt nur 3 Prozent mehr zahlen mussten.

Einkaufs- und Vertriebsleute müssen umdenken

Die Reaktion der Lieferanten und Abnehmer auf das gestiegene Preisniveau unterscheidet sich laut Schnellbächer nicht nur je nach Branche, sondern auch je nach Produktkategorie. So wurden die gestiegenen Kosten für die Produktion von Lebensmitteln wegen der geringen Marge und der kurzen Lagerzeiten rasch an die Konsumenten weitergereicht. Dagegen ging das bei teureren und länger haltbaren Hygiene- und Kosmetikartikeln noch nicht so schnell. Wegen der höheren Margen standen die Hersteller solcher Produkte bisher offenbar weniger stark unter Druck, die Preise zu erhöhen. Das dürfte sich ändern.

So erwartet Schnellbächer in den kommenden zwei Jahren, dass einzelne Konsumgüterhersteller ihre Preise um 4 Prozent jährlich erhöhen könnten. Auch indirekte Preiserhöhungen durch kleinere Packungen gehören zum Instrumentenkasten von Konsumgüterherstellern. Einige Anbieter in der Medizinbranche könnten laut Schnellbächer die Preise um 7 Prozent anheben, einzelne Unternehmen aus dem Maschinenbau sogar um bis zu 20 Prozent. Unternehmensnamen nennt Schnellbächer nicht.

Mehr zum Thema 1/

Ihren Kunden schlagen die BCG-Berater daher vor, das Personal in Einkauf und Vertrieb neu zu schulen. Denn vielen Unternehmen fehle es an Kenntnis darüber, wie stark sie von steigenden Beschaffungspreisen betroffen sind. Zur Mentalität von Vertriebsleuten gehörte es bisher, dem Kunden preislich weit entgegenzukommen, um das Wachstum zu fördern. „Doch nun geht es darum, angemessene Preise für knappe Waren zu verlangen“, sagt Schnellbächer. Umdenken müssten auch die Einkäufer, die bisher stark darauf abzielten, die Preise zu drücken. Sie müssen nun pfleglich mit den Zulieferern umgehen und im Zweifel mehr bieten, um die Versorgung zu sichern.