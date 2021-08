Auf Einfuhren angewiesen : Warum in Afghanistan bald Hunger drohen könnte

Amerika und IWF blockieren Geld für Afghanistan

Den Taliban wird nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan der Zugang zu immer mehr Geldquellen versperrt. Der Internationale Währungsfonds hat Afghanistan jetzt auf Druck der USA von sogenannten Sonderziehungsrechten abgeschnitten, die seinen Mitgliedern am kommenden Montag zugeteilt werden sollen. Der Anteil des Landes an diesem mit insgesamt 650 Milliarden Dollar dotierten Programm liegt bei mehr als 450 Millionen Dollar. Zuvor hatte die US-Regierung schon Auslandsreserven Afghanistans blockiert, die von amerikanischen Finanzinstitutionen gehalten werden.

Nach Angaben des mittlerweile ins Ausland geflohenen afghanischen Notenbankchefs Ajmal Ahmady liegen Vermögenswerte von 7 Milliarden Dollar bei der Federal Reserve Bank in New York, darunter Gold im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar. „Jegliche Vermögenswerte, die die afghanische Regierung in den Vereinigten Staaten hat, werden den Taliban nicht verfügbar gemacht,“ sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Die USA haben außerdem die Lieferungen von physischem Bargeld nach Afghanistan gestoppt, auf die das Land nach Ahmadys Angaben angewiesen ist.

Der IWF begründete seine Blockade mit „Unklarheit in der internationalen Gemeinschaft über die Anerkennung einer Regierung in Afghanistan“. Die Entscheidung reflektiere die Meinungen der Mitgliedsländer. Den Sonderziehungsrechten liegt ein Korb verschiedener Währungen zugrunde, und sie können in andere Währungen umgetauscht werden. Das neue Programm wurde vor wenigen Wochen unter anderem mit dem Ziel aufgelegt, ärmeren Ländern inmitten der Corona-Pandemie zu helfen. Der IWF hat in der Vergangenheit auch schon andere Länder von Finanzhilfen abgeschnitten, wenn es Zweifel an der Legitimität von Regierungen gab, etwa Venezuela.

Die Auslandsreserven Afghanistans haben insgesamt einen Wert von 9 Milliarden Dollar, wie Ahmady twitterte. Das heißt, die in Amerika lagernden Bestände stehen für den weitaus größten Teil. Weitere 700 Millionen Dollar entfallen Ahmady zufolge auf die in der Schweiz beheimatete Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die den großen Zentralbanken gehört, und 1,3 Milliarden Dollar lagern auf diversen internationalen Konten. Die Taliban hätten derzeit Zugriff auf höchstens 0,2 Prozent der afghanischen Auslandsreserven. Ahmady sagte, die Taliban müssten vermutlich den Zugang zu Dollars in Afghanistan begrenzen. Das könnte zu einer Abwertung der afghanischen Währung und einer steigenden Inflation führen, was wiederum die Armut in dem Land verschlimmern würde. lid.