Marcel Heinen sitzt am Holztisch in der offenen Wohnküche seines Hauses. Der sechzig Jahre alte Bauer, graue Haare, Bart, kariertes Hemd, hält sich an seiner Kaffeetasse fest. Sie ist gefüllt mit frischer Milch von seinen Kühen, die ein paar Hundert Meter weiter den Hang entlang im Stall stehen. Heinen blickt zum Fenster, von wo man hinunter nach Grengiols schauen kann.

In dieser Vierhundertdreißig-Seelen-Gemeinde im schweizerischen Wallis ist er geboren und aufgewachsen; hier ist seine Heimat. Draußen ist es trübe und regnerisch. Die steil hinaufragenden Berge sind wolkenverhangen. Das passt zu Heinens gedrückter Stimmung. Mit ernster Miene schüttelt er den Kopf und sagt leise: „Egal, was passiert: Der Dorffrieden ist zerstört.“ Dann blickt er zu seiner Ehefrau Ulrike, die ihm schräg gegenüber sitzt. Die gebürtige Deutsche ist die Kämpferin im Hause Heinen. Die rechte Hand zur Faust geballt, ruft sie aus: „Wir werden alles tun, um dieses Projekt zu verhindern!“

Dieses Projekt – das ist „Grengiols Solar“. Im Saflischtal, einem unbewohnten Hochplateau oberhalb von Grengiols, soll ein riesiger Solarpark entstehen. Auf einer Fläche von 3,4 Quadratkilometern – nur geringfügig kleiner als der New Yorker Central Park – sollen mehr als neunhunderttausend Solarmodule installiert werden, die sechshundert Gigawattstunden (GWh) Strom liefern sollen. Das würde den Strombedarf von rund zweihunderttausend Haushalten decken. Das für die Anlage ausgewählte Terrain liegt zwei- bis zweitausendfünfhundert Meter über dem Meer – und damit oft oberhalb der Nebeldecke. Daher verspricht sie im Winter einen drei- bis viermal höheren Ertrag als eine Anlage im Flachland.

Bis vor kurzem undenkbar

Ein so gewaltiges Solarprojekt in den Bergen wäre in der Schweiz bis vor Kurzem undenkbar gewesen. Jenseits der vorhandenen Wasserkraftwerke haben sich die naturverbundenen Eidgenossen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien schwergetan. Die finanziellen Anreize sind vergleichsweise niedrig, die bürokratischen und rechtlichen Hürden hingegen hoch. Von der Planung bis zum Bau eines Windparks vergehen oftmals mehr als zwanzig Jahre. So war das bisher.

Doch Putins Krieg gegen die Ukraine und die daraus folgende Abkehr des Westens von russischem Gas und Öl zwingen auch die Schweiz zum Handeln. Das Land ist im Winter auf Energieimporte aus dem Ausland angewiesen und fürchtet, nicht mehr ausreichend beliefert zu werden, falls in den Nachbarländern der Strom knapp wird. Daher bliesen Regierung und Parlament im vergangenen Jahr zur großen Solar-, Wasser- und Windkraftoffensive, um die heimische Stromproduktion schleunigst anzukurbeln und so weniger abhängig vom Ausland zu werden.

Damit schlug die Stunde von Peter Bodenmann. Der ehemalige Präsident der Sozialdemokratischen Partei (SP) der Schweiz hat sich zwar schon 1999 aus der Politik zurückgezogen, um sich um sein Hotel „Good Night Inn“ in seiner Walliser Geburtsstadt Brig zu kümmern. Aber als scharfzüngiger Kolumnist steht er weiterhin im Licht der Öffentlichkeit. Journalisten gaben dem einundsiebzig Jahre alten Unruhegeist, der aus Sicht seiner Gegner eher ein Quälgeist ist, den Titel „Orakel von Brig“.