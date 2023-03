Der Bedarf an Pflege und Zuwendung steigt: Pflegeheim in Bremen Bild: dpa

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird kräftig steigen. Bis zum Jahr 2055 dürfte sie um mehr als ein Drittel zulegen – von rund 5 auf 6,8 Millionen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts hervor. Schon 2035 dürfte es bei konstanten Pflegequoten – einem gleich bleibenden Anteil an der Bevölkerung – etwa 5,6 Millionen Pflegebedürftige geben. Grund ist die Alterung.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft und zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Zahlen verdeutlichen, welche Herausforderungen auf die Pflege zukommen – in Versorgung und Finanzierung. Schon heute klagen viele Heime und ambulante Dienste über enormen Personalmangel. Zudem herrscht in der stationären Pflege aufgrund kräftiger Kostenschübe und Finanzierungslücken eine Pleitewelle: Heime schließen oder melden Insolvenz an.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste warnt angesichts der neuen Prognose vor mehr Versorgungslücken. „Deutlich steigende Zahlen an Pflegebedürftigen treffen auf eine teilweise wegbrechende Angebotslandschaft. Das ist einfache Mathematik: Für Pflegebedürftige und ihre Familien wird es zunehmend schwer, die benötigte und gewünschte Versorgung zu finden“, sagte Präsident Bernd Meurer. Es müsse „gewaltig etwas geschehen, damit Deutschland nicht mit Hochgeschwindigkeit in eine pflegerische Unterversorgung rauscht“.

In der Pflegeversicherung klafft ein Milliardenloch

Hinzu kommt, dass in der Pflegeversicherung ein Milliardenloch klafft. Kassen und Sozialverbände hatten deshalb kürzlich in einem Brandbrief an Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) höhere Steuerzuschüsse gefordert. 2022 habe sich das Defizit auf 2,25 Milliarden Euro belaufen, 2023 drohten 3 Milliarden. Um die Lage zu stabilisieren, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zum 1. Juli die Beiträge erhöhen.

Eigentlich sollte das Kabinett seine Reform am Mittwoch auf den Weg bringen, doch es gibt in der Koalition noch Gesprächsbedarf: Der Gesetzentwurf wurde nicht beschlossen. Ungeachtet dessen zeichnet sich ab, dass die Beitragserhöhung für eine dauerhaft stabile Finanzierung nicht ausreichen wird.

Wenig beruhigend ist, dass die Zahl der Pflegebedürftigen sogar noch kräftiger steigen könnte – und zwar, wenn die Pflegequoten weiter deutlich zulegen sollten. Diese Entwicklung ist zu beobachten, seit 2017 der Pflegebedürftigkeitsbegriff er­weitert wurde und auch Menschen mit einer Demenzerkrankung erfasst. Sollte der Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung weiter zulegen, könnte ihre Zahl laut der Vorausberechnung des Bundesamtes schon 2035 auf 6,3 Millionen klettern und 2055 auf 7,6 Millionen.

Mehr zum Thema 1/

Das Wirtschaftsministerium teilte unterdessen mit, dass die Gesundheitswirtschaft innerhalb von zehn Jahren durchschnittlich um 4,6 Prozent im Jahr und damit um 1,1 Punkte stärker gewachsen sei als die Gesamtwirtschaft. Die Wertschöpfung betrug 2022 439,6 Milliarden Euro, 12,7 Prozent des gesamten deutschen Werts. Fast jeder sechste Erwerbstätige ist in der Branche tätig, 8,1 Millionen Personen, ergab die Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung. Der Export betrug 2022 175 Milliarden Euro.