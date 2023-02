Aktualisiert am

Audi-Chef Markus Duesmann will mit neuen Elektroautos den Rückstand zur Konkurrenz wettmachen. Doch damit der Umstieg zur Elektromobilität funktioniert, brauche es auch ein besseres Stromnetz.

Herr Duesmann, Audi ist in der Defensive. Ihre Modellpalette gilt als veraltet, Sie selbst sollen im Herbst daran gedacht haben, hinzuschmeißen. Macht Ihnen Ihr Job eigentlich noch Spaß?

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Er macht mir sogar großen Spaß. An Rücktritt habe ich nie gedacht. Chef eines Automobilherstellers zu werden, das war immer mein Traum. Ich sehe Audi auch gar nicht in der Defensive. Unsere Autos kommen sehr gut an im Markt.

Beim Audi-Eigner Volkswagen scheint man das anders zu sehen. In Wolfsburg wird der Mangel an neuen Audi-Modellen als Problem gesehen.