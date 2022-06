Chaos auf der Schiene : „Irgendwas ist eigentlich immer“

Aktualisiert am

Auf der Schiene herrscht ausgerechnet in der Phase des 9-Euro-Tickets vielfach Stillstand. Darunter leiden nicht nur Reisende, sondern vor allem der Güterverkehr – und die Lokführer. Einer von ihnen berichtet.

Am Ende einer 14 Stunden-Schicht, am Nachmittag gegen 16 Uhr, kann es schon mal vorkommen, dass der Lokführer Stephan G. nicht wie geplant nach Hause kommt, weil der ihm zugeteilte Güterzug Verspätung hat oder auf offener Strecke geparkt werden muss. Dann wird er erfinderisch, klettert über die Gleise, sucht sich eine Mitfahrgelegenheit oder steigt zur Not ins Taxi. Erfinderisch muss er häufig werden im Laufe eines normalen Arbeitstages. „Irgendwas ist eigentlich immer“, sagt er.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Mal fehlen Wagen, mal die Lok. Dann beginnt das Telefonieren und das Warten. Stephan G. schätzt, dass er seine Arbeitszeit nur zu 30 Prozent für das nutzt, wofür er einmal ausgebildet wurde, nämlich einen Zug von einem Bahnhof in den nächsten zu fahren. 70 Prozent gehen für „Nebenarbeiten“ drauf, wie er es formuliert, also Telefonieren oder auch Vorbereitungsmaßnahmen für Züge, die dann doch nicht zum Einsatz kommen.