Pandemie : Auch die Schweiz lässt Impfstoff von Biontech und Pfizer zu

Die Schweiz hat den Coronavirus-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen. „Gemäß den vom Schweizerischen Heilmittelinstitut ausgewerteten Daten liegt der Impfschutz sieben Tage nach der zweiten Impfung bei über 90 Prozent. Es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren“, teilte die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic mit. Vor zwei Monaten hätten der amerikanische Konzerns Pfizer und sein deutscher Partner Biontech den Antrag eingereicht. Angesichts der Folgen der Pandemie stelle die rasche Zulassung einen Meilenstein für die öffentliche Gesundheit dar, sagte Swissmedic-Direktor Raimund Bruhn.

Geimpft werden könnten nun Personen ab 16 Jahren mit zwei Dosen im Abstand von mindestens 21 Tagen. „Nach der minutiösen Prüfung der verfügbaren Informationen kommt Swissmedic zum Schluss, dass der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech sicher ist. Sein Nutzen überwiegt die Risiken“, erklärte die Behörde. Biontech-Vorstandsmitglied Sean Marett sagte, die Anzahl der Länder, die den Impfstoff zuließen, wachse stetig. „Das ist wichtig, um die Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen.“ Pfizer teilte mit, die Auslieferungen starteten in diesem Jahr und gingen 2021 weiter.

In einigen Ländern wie etwa Großbritannien und den Vereinigten Staaten sind die Impfungen mit dem Vakzin der beiden Firmen bereits gestartet. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember die Bewertung des Zulassungsantrags abschließen. Grünes Licht von der EU-Kommission könnte es dann am 23. Dezember geben. In den Vereinigten Staaten wurde am Freitag mit einem Mittel des Biotechkonzerns Moderna der zweite Impfstoff zur Bekämpfung des Coronavirus zugelassen.