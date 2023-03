Frankreichs Stromversorgung gerät schon wieder in Not

Der französischen Stromversorgung droht eine weitere Belastungsprobe. Nach einem milden Winter, in dem die befürchteten Notabschaltungen ausgeblieben und die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Kernkraftwerkspark vorangeschritten sind, ist der Betreiberkonzern EDF auf neue Korrosionsschäden gestoßen. Betroffen ist der vor anderthalb Jahren heruntergefahrene Kernreaktor Penly 1 in der Normandie, in dem EDF-Chef Luc Rémont im Beisein von Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Dezember noch Hoffnung auf ein zügiges Ende der Arbeiten versprüht hatte.

Einmal mehr geht es um eine rissige Schweißnaht an einer Rohrleitung des Notkühlsystems. Sie ist mit 15,5 Zentimeter Länge und bis zu 2,3 Zentimeter Tiefe jedoch deutlich größer als bei den anderen Korrosionsschäden im 56 Reaktoren zählenden Kernkraftwerkspark, der Frankreichs Strombedarf zu etwa zwei Dritteln deckt. Die französische Atomaufsichtsbehörde ASN vermutet einen Konstruktionsfehler und forderte EDF am Dienstag auf, sein laufendes Kontrollprogramm zu überarbeiten.

Doch damit nicht genug. Am Donnerstag informierte die ASN zudem über Schäden an Rohrleitungen der Notkühlsysteme in den Reaktoren Penly 2 sowie Cattenom 3 an der Grenze zum Saarland. Dort wurde zwar als Ursache statt Korrosion „thermische Ermüdung“ diagnostiziert und sind die Risse mit 1,2 und 0,4 Zentimetern weniger tief. Das sei aber „nicht harmlos, das ist eine nicht unerhebliche Tiefe“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP den stellvertretenden ASN-Direktor Julien Collet. Im französischen Großhandel für kurzfristige Stromlieferungen ist der Preis in dieser Woche leicht gestiegen.

Eine schnelle Rückkehr zeichnet sich nicht ab

Noch ist unklar, ob die neuen Schäden die Wiederinbetriebnahme der drei Reaktoren abermals verzögern. Klar ist aber, dass sie, genauso wie die streikbedingten Produktionseinbußen an einzelnen Anlagen, Frankreichs ohnehin geschwächtem Kraftwerkspark weiter zusetzen. Mit einer Atomstromproduktion von 300 bis 330 Terawattstunden kalkuliert EDF bislang in diesem Jahr. Das läge über den im vergangenen Krisenjahr produzierten 280 Terawattstunden, aber nach wie vor weit unter den vor der Wartungs- und Reparaturwelle 2019 erreichten 380 Terawattstunden.

Eine schnelle Rückkehr zum alten Produktionsniveau zeichnet sich allerdings selbst bei einer flächendeckenden Behebung des Korrosionsproblems nicht ab. So stehen nach einer Übersicht des französischen Stromnetzbetreibers RTE bis ins Jahr 2033 im Durchschnitt fast sechs Reaktoren jährlich allein für die obligatorischen Zehnjahresinspektionen still. RTE erwartet deshalb auch noch im Jahr 2030 eine reduzierte Atomstromproduktion von rund 350 Terawattstunden.

Frankreich, bis 2021 noch Europas größter Stromexporteur und wegen der Malaise im heimischen Kraftwerkspark vergangenes Jahr erstmals seit 1980 Nettoimporteur von Elektrizität gewesen, droht auch in Zukunft in vielen Wochen des Jahres auf Einfuhren angewiesen zu bleiben.

Das wäre aus deutscher Sicht insofern pikant, als das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Anfang Februar vorgestellten Strom-Versorgungssicherheitsbericht für Mitte dieses Jahrzehnts einen französischen Exportüberschuss von rund 50 Terawattstunden prognostiziert hat, der im Jahr 2031 sogar auf 90 Terawattstunden klettern soll – und in Dunkelflauten hülfe, die Versorgung in Deutschland sicherzustellen.

Unter den Berliner Annahmen

Frankreich trete „in allen Jahren als dominanter Stromexporteur auf“, heißt es in dem Bericht. „Die Versorgung mit Strom ist dabei auch bei einem Kohleausstieg 2030 sicher“, lautete daraufhin die Schlagzeile, die das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) unters Volk brachte. Die Gutachten, die die dabei angenommenen Erzeugungskapazitäten benennen, wurden erst ein paar Tage später veröffentlicht.

Sie sind aufschlussreich. Denn sie zeigen, dass man bei der Prognose einen rasanten Erneuerbaren-Ausbau in Frankreich unterstellt, der dann den Stromexport in großem Stil ermöglichte: von rund 25 Gigawatt installierter Leistung Wind und 20 Gigawatt Photovoltaik (PV) über 49 Gigawatt Wind und 42 Gigawatt PV im Jahr 2028 auf 67 Gigawatt Wind und 58 Gigawatt PV im Jahr 2031.