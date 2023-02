Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen ist am Montag nach Wartungsarbeiten ein letztes Mal ans Netz gegangen. Am 15. April werde das Kraftwerk endgültig abgeschaltet, teilte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) in Hannover mit. Dann ende laut Atomgesetz die Laufzeit. Die anschließende Stilllegung und der Abriss des Meilers würden bereits vorbereitet.

Meyer kritisierte die Laufzeitverlängerung für das Lingener Kraftwerk: „Aus meiner Sicht hätte es den Weiterbetrieb im Emsland nicht gebraucht, zumal wir in Norddeutschland keinen Strommangel haben und die negativen Szenarien des Stresstests der Bundesregierung nicht eingetreten sind.“

Für die verbleibende Laufzeit seien keine neuen Brennelemente eingebaut, sondern die bestehenden umgruppiert worden. Die Anlage gehe nun mit um rund 25 Prozent verminderter Leistung in den sogenannten Streckbetrieb, hieß es.