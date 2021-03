Streit um Nachhaltigkeit : Verteidigung der Atomkraft

Frankreich und mehrere osteuropäische Staaten fordern in einem Brief an die EU-Kommission, die Nutzung von Nuklearenergie als „nachhaltige Investition“ einzustufen.

Die Rolle der Atomkraft gehört zu den umstrittensten Fragen des Green Deal der EU. Für Grüne und Klimaschutzorganisationen sollte sie nicht einmal als Übergangstechnologie in Betracht kommen. Für Frankreich und andere Staaten ist sie Teil der Lösung auf dem Weg ins klimaneutrale Europa. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron in einem gemeinsamen Brief mit den Staats- und Regierungschefs von Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Slowenien an die Europäische Kommission hervorgehoben.

Das Schreiben liegt der F.A.Z. vor. In dem am Rande des EU-Gipfels bekanntgewordenen Brief vom 19. März fordern die sieben Chefs, dass die Kommission die Nutzung von Atomkraft nicht weiter behindert und sie im Zuge der sogenannten Taxonomie als „nachhaltige Investition“ einstuft. „Dies ist ein dringender Aufruf für Chancengleichheit für Atomkraft in der Klima- und Energiepolitik der EU“, schreiben sie.