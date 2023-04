Nach Abschalten am Samstag : FDP will Atomkraftwerke verfügbar halten

Am Samstag vollzieht Deutschland den Ausstieg aus der Kernkraft. Während die Grünen den Rückbau der Anlagen fordern, will die FDP sie erhalten. Aus der CDU kommt Kritik an der Ampel – und an der eigenen Rolle.