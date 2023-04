Atomausstieg : Ein Plan für die Energie der Zukunft

Lingen: Das Kernkraftwerk Emsland, das am 15. April abgeschaltet wird Bild: dpa

Wenn Deutschland dieses Wochenende seine letzten drei Kernkraftwerke abschaltet, dann spaltet dieser Schritt wieder einmal die Na­tion. Über kein anderes Reizthema der Energiepolitik haben die Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten so leidenschaftlich gestritten wie über die Kernkraftwerke. Zuletzt hat die Debatte um die Meiler ein Ausmaß angenommen, das weit über deren Bedeutung für die deutsche Stromversorgung hi­nausging.

Der Streit versperrt den Blick auf die Probleme der Zukunft: Der im Idealfall für 2030 angepeilte Ausstieg aus der Kohleverstromung wird eine sehr viel größere Herausforderung als der Atomausstieg. Auf Braun- und Steinkohle entfiel 2022 rund ein Drittel der gesamten deutschen Stromerzeugung, fünfmal so viel wie auf die Kernkraft. Diese Kapazitäten müssen ersetzt werden.

Zugleich wird der Stromverbrauch unter anderem durch Wärmepumpen und Elektroautos deutlich steigen. Um die sich abzeichnende Stromlücke zu schließen, reicht es nicht aus, viel mehr Windräder und Solaranlagen zu installieren als bisher – auch wenn das allein schon eine große Aufgabe ist. Denn je größer der Ökostromanteil, um so schwankungsanfälliger wird die Stromversorgung: Wenn der Wind nicht weht, gibt es keinen Windstrom, und wenn die Sonne nicht scheint, keinen Solarstrom.

Es braucht neue Gaskraftwerke

Es braucht Batteriespeicher, die den am Tag auf dem eigenen Dach erzeugten Sonnenstrom für den Abend bunkern, wenn die Bürger kochen wollen. Eine intelligente Steuerung des Stromverbrauchs bietet große Chancen: Mit moderner Netztechnik kann der Strombedarf für die Wärmepumpe und das Aufladen des Elektroautos im Tagesverlauf verschoben werden. Verbrauchsspitzen können so ge­glättet werden.

Vor allem aber müssen dringend neue Gaskraftwerke gebaut werden, die in Zeiten der Dunkelflaute einspringen, wenn es wetterbedingt für längere Zeit zu wenig Ökostrom gibt. Später müssen diese Gasturbinen mit klimaschonendem Wasserstoff betrieben werden, der in wind- und sonnenreichen Zeiten aus überschüssigem Ökostrom hergestellt wird und so als Speichermedium dient.

Schätzungen zufolge benötigt Deutschland bis 2030 neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von 20 bis 25 Gigawatt, ein riesiges Ausbauprogramm. Aber dafür muss die Politik erst noch die notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Investoren schaffen.

Langfristig wären AKWs ohnehin ein Randthema

Wären Kernkraftwerke nicht eine Alternative zu den Gasturbinen? Wohl kaum. Sie könnten zwar kurzfristig in der vom Ukrainekrieg verursachten Energiekrise ei­nen Beitrag leisten. Insofern kommt die Abschaltung gerade jetzt zur Unzeit. Aber für das langfristige Gelingen der deutschen Energiewende sind die Kernkraftwerke realistisch betrachtet ein Randthema. Denn faktisch waren sie in Deutschland schon lange vor dem vor dem vor zwölf Jahren von Union und FDP beschlossenen Atomausstieg ein Auslaufmodell: Seit 1982 ist in der Bundesrepublik nicht mehr mit dem Bau eines neuen Kernkraftwerks begonnen worden.

Für die Zukunft müssten aber neue Kernkraftwerke her, und das lehnen auch FDP und CDU ab. Aus gutem Grund: Traditionelle Großkraftwerke nach dem Muster von Flamanville in Frankreich sind Milliardengräber. Die Fertigstellung der Atomanlage ist bereits elf Jahre im Verzug, die Kostenüberschreitungen gegenüber den ursprünglichen Plänen sind exorbitant. Andere Großprojekte in Finnland und England kämpfen mit ähnlichen Problemen. Neuartige Kleinkraftwerke wiederum sind bislang nur eine Hoffnung, aber keine wirtschaftlich und technisch erprobte Alternative, mit der heute verlässlich geplant werden könnte.

Kurzum: Es bringt Deutschland nicht weiter, endlos mit der atomaren Vergangenheit zu hadern. Das Land muss sich auf die dringend benötigten Weichenstellungen für die Energiewende in der Zukunft konzentrieren.