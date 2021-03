Vakzin : Astra-Zeneca lagert offenbar fast 30 Millionen Impfdosen in Italien

Der britisch-schwedische Impfstoffhersteller Astra-Zeneca hortet nach Angaben einer wichtigen italienischen Zeitung 30 Millionen Impfdosen im Lager einer Fabrik von Anagni, 70 Kilometer südostlich von Rom. Der Bericht der italienischen Zeitung „La Stampa“ wurde von der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Brüssel bestätigt.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Der Impfstoff wurde demnach in der niederländischen Fabrik Halix in Leiden hergestellt und dann in Italien abgefüllt. EU-Kommissar Thierry Breton soll während eines Werksbesuchs bei einem Auftragsproduzenten für Astra-Zeneca in Leiden von den angeblich geheimen Reserven in Italien erfahren haben. Dort produziert ein Auftragshersteller namens Catalent für Astra-Zeneca. Anlass für die Inspektion soll gewesen sein, einen Überblick über die Produktionsmengen von AstraZeneca zu bekommen, die der Hersteller stets im Vagen lässt.

Die 30 Millionen Impfdosen sind knapp die doppelte Menge dessen, was Astra-Zeneca bisher insgesamt an die Länder der EU geliefert hat. Gegenüber den Ländern der EU hatte Astra-Zeneca immer wieder mitgeteilt, man müsse die Lieferungen kürzen.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, zeigte sich auf Twitter empört. Dass Astra-Zeneca in Italien Impfstoff horte, sei angesichts der Knappheit nicht hinnehmbar. Die EU müsse den Export von Astra-Zeneca-Impfstoff, der in der EU hergestellt wurde, kategorisch verbieten.

Formell besteht das Problem, dass der Fertigungsstandort in Anagni noch nicht von der Europäischen Arzneimittelaufsicht Ema zertifiziert worden ist. Die angeblich vorgehaltenen 30 Millionen Impfdosen dürften damit nicht sofort in den Ländern der EU verwendet werden. In der Zeitung „La Stampa“ wird allerdings vermutet, dass dahinter Strategie steckt. Womöglich habe Astra-Zeneca absichtlich das Genehmigungsverfahren für den Standort in Italien verzögert, damit für die dort produzierten Impfdosen keine anderer Weg als der Export bleibe. Die angesammelten Impfdosen würden von Großbritannien benötigt, um dort der Bevölkerung eine zweite Impfung zu ermöglichen. Bisher wurden die vorhandenen Impfdosen verwendet, um möglichst viele Briten nur einmal zu impfen.

Großbritanniens Regierung hatte sich in Fragen von Zertifizierung und Zulassung von Impfstoffen ohnehin risikofreudiger gezeigt als die EU-Kommission. Während die Kommission lange darüber verhandelte, dass im Falle von Problemen mit Impfstoffen die Hersteller die volle Haftung übernehmen, hatte die britische Regierung eine „Notzulassung“ des Impfstoffs von Astra-Zeneca vornehmen lassen. Mit der ist aber offenbar auch eine Übernahme der Haftung durch den britischen Staat verbunden.

Der britische Premierminister Boris Johnson gab sich angeblich am Dienstagabend bei einer Versammlung der konservativen Parlamentsfraktion in Feierlaune wegen des großen Vorsprungs von Großbritannien bei der Belieferung mit Impfstoffen und bei der Impfung der Bevölkerung. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders BBC sagte Boris Johnson, der Erfolg Großbritanniens sei möglich gewesen durch „Kapitalismus und Gier“.

Danach habe er aber den Abgeordneten mitteilen lassen, er nehme die Aussage zurück, alle sollten sie aus ihrem Gedächtnis streichen. Wenn Boris Johnson von dem britischen Impfstoff redet, spricht er immer stolz von „Oxford Astra-Zeneca“.