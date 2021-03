Astra-Zeneca : Impfstoff für die EU aus Indien?

Ein Krankenhausmitarbeiter in Bangladesch hält ein Fläschchen des in Indien produzierten Astra-Zeneca-Impfstoffs. Bild: EPA

Vor dem Impfstau stand Astra-Zeneca in der Kritik, weil das Unternehmen der EU nicht so viel liefern konnte wie erwartet. Nun wird offenbar eine Produktion in Indien erwogen. Und das, obwohl die dortige Regierung vorrangig fürs eigene Land produzieren will.