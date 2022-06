Greenwashing-Vorwürfe : Asoka Wöhrmann muss bei DWS gehen

Nach der Razzia bei der Deutschen Bank und deren Fondstochtergesellschaft DWS wegen des Vorwurfs des Greenwashings reagiert das Institut mit einer wichtigen Personalentscheidung: Der umstrittene DWS-Chef Asoka Wöhrmann muss gehen. Die Entscheidung wurde am frühen Mittwochmorgen verkündet. Seit längerem steht der Vorwurf im Raum, die DWS habe Finanzprodukte als nachhaltig deklariert, obwohl sie es gar nicht waren. Aufgebracht wurden sie von der Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler, die Wöhrmann daraufhin entlassen hat. Fixler klagte gegen die Entlassung, verlor aber vor einem Frankfurter Gericht.

Ebenfalls wurden Wöhrmann Fehler in der Unternehmensführung vorgeworfen. Er selbst hat alle Anschuldigungen auf der Bilanzpressekonferenz der Fondsgesellschaft Ende Januar zurückgewiesen. „Seit April vergangenen Jahres waren DWS und ich selbst Ziel von vielerlei Angriffen“, sagte er damals. Diese Attacken zielten auf den Ruf der DWS sowie auf seine eigene Reputation und auch sein Wohlergehen ab. „Ich weise alle diese Vorwürfe und Unterstellungen ausdrücklich zurück“, sagte Wöhrmann und sagte: „Ich lasse mich aber nicht einschüchtern und von meiner Arbeit abhalten."

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte sich ebenfalls im Januar hinter Wöhrmann gestellt. Was das Greenwashing angehe, hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, sagte er seinerzeit. Auf Medienberichte, wonach Wöhrmann seine private E-Mail für geschäftliche Mitteilungen genutzt haben soll, wollte Sewing nicht öffentlich eingehen.

In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter der DWS, in das die F.A.Z. Einsicht hatte, betonte Wöhrmann die Freiwilligkeit seiner Entscheidung, von der Spitze der Fondsgesellschaft abzutreten. „Die Anschuldigungen, die in den letzten Monaten gegen die DWS und mich erhoben wurden, auch persönliche Angriffe und Drohungen, wie unbegründet oder unhaltbar sie auch sein mögen, haben Spuren hinterlassen. Sie waren sowohl für die Firma als auch für mich und vor allem meine Angehörigen eine Belastung“, schreibt Wöhrman. „Schweren Herzens“ habe er sich „mit der Firma darauf geeinigt, als CEO zurückzutreten“.

Stefan Hoops wird Nachfolger von Wöhrmann

Am Dienstag bekamen die Deutsche Bank und die DWS Besuch von Ermittlern, die Räume in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt sowie im benachbarten Gebäude der DWS durchsuchten. Beteiligt waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 50 Einsatzkräfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA). Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft von Dienstag geht es um den Verdacht des Kapitalanlagebetrugs. „Das Verfahren richtet sich gegen bislang unbekannte Mitarbeiter und Verantwortliche der DWS.“ Die Ermittlungen laufen nach Angaben der Behörde seit Mitte Januar 2022. Die Deutsche Bank ist mit knapp 80 Prozent Hauptaktionär der börsennotierten DWS.

In der Mitteilung, die die Deutsche Bank um 4 Uhr am Mittwochmorgen veröffentlichte, steht, dass Wöhrmann sein Amt „im Einvernehmen mit dem Unternehmen“ niedergelegt habe. Auch geht der DWS-Chef nicht sofort, gleichwohl zeitnah: zum Ablauf der DWS-Hauptversammlung am 9. Juni.

Zum Abschied Wörmanns gab es lobende Worte aus der gesamten Führungsspitze der Deutschen Bank. „Asoka Wöhrmann hatte großen Anteil am Erfolg unserer Vermögensverwaltung in den vergangenen Jahren“, sagte Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Aufsichtsratsvorsitzender der DWS, laut Mitteilung. Unter seiner Führung habe die DWS ihre Marktposition ausgebaut und diese in einem zuletzt herausfordernden Umfeld gut behauptet. „Dafür danken wir ihm ebenso wie für seinen Beitrag in früheren Positionen, unter anderem im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Deutschland“, so von Rohr weiter. „Auch ich möchte Asoka Wöhrmann für seine so eindrucksvolle Arbeit und Leistung für die DWS und die Deutsche Bank danken“, wird der Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zitiert.

Wöhrmanns Erbe tritt Stefan Hoops an, der bislang an der Spitze der Unternehmensbank stand. „Mit Stefan Hoops haben wir einen ausgewiesenen Kapitalmarktspezialisten für die Spitze der DWS gewonnen, der die nötige strategische Weitsicht, die Digitalisierungsexpertise und das Führungsgeschick für diese Rolle mitbringt“, so von Rohr laut der Mitteilung. Hoops übernimmt die Verantwortung für die Vermögensverwaltung auf Konzernebene und wird mit Wirkung zum 10. Juni Vorsitzender der Geschäftsführung der DWS Group.