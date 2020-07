Kritik von Asklepios-Chef : „Für Corona brauchen wir kein Klinikbett mehr freizuhalten“

Die Kliniken in Deutschland müssen immer noch Intensivbetten freihalten für den Fall, dass es eine Welle schwerer Corona-Fälle gibt, je nach Bundesland bis zu 35 Prozent ihrer Kapazitäten. Ist das nötig?

Nein. Wir brauchen keinen staatlich verordneten Leerstand mehr. Wir sollten so schnell wie möglich zum vollen Regelbetrieb zurückkehren.

Und wenn dann die Welle kommt?

Patienten bleiben im Durchschnitt sechs oder sieben Tage im Krankenhaus. Länger brauchen wir nicht, um Kapazitäten frei zu machen, auf den Intensivstationen geht es sogar noch schneller. Es würde also reichen, auf planbare Eingriffe zu verzichten, sobald sich eine Welle von Infektionen tatsächlich abzeichnet.

Solange weniger Patienten auf Station sind, werden weniger Masken und Schutzkittel verbraucht. Ist das nicht eine kluge Vorsichtsmaßnahme?

Nein. Wir haben da keinen Engpass, genauso wenig wie bei den Beatmungsgeräten. Bei den Masken konnten wir uns auf unsere Lieferanten aus China verlassen, nur in der Luftfracht gab es zwischendurch Schwierigkeiten. Aber die waren nie so groß, dass wir unsere Reserve antasten mussten. Jetzt haben wir vier Millionen sogenannter FFP-2- und FFP-3-Masken auf Lager und ein Vielfaches davon an einfachen Masken.

Was haben Sie in der Spitze je Maske bezahlt?

Für die FFP-Masken, die sonst weniger als einen Euro kosten, waren es maximal 3,95 Euro; für den Mund-Nasen-Schutz, der üblicherweise wenige Cent kostet, 45 Cent je Stück.

Sie haben vom Staat 560 Euro am Tag je freigehaltenes Bett bekommen, künftig sind es sogar bis zu 720 Euro. Ist das rausgeschmissenes Geld?

Die Leerstandsprämie ist jedenfalls kein Zukunftsmodell. Unser Geschäft ist es, medizinische Leistungen zu erbringen – nicht Betten freizuhalten und Leerstandsprämien zu kassieren.

Manche Krankenhäuser verdienen damit mehr als mit belegten Betten.

Solche Häuser gibt es, typischerweise kleinere Kliniken mit überwiegend unkomplizierten und deshalb auch nicht besonders hoch vergüteten Behandlungsfällen. In den meisten unserer Kliniken hat uns der Leerstand der vergangenen Monate aber viel Geld gekostet, rund 200 Euro je Bett am Tag.

Ist es schlau, Patienten gezielt von den kleinen Häusern mit den einfachen Fällen in die größeren zu schicken, um von der Prämie so viel wie möglich zu profitieren?

Nein, das halte ich nicht für sinnvoll. Wer das tut, meldet sich ab vom Markt. Dann suchen sich die Patienten schnell andere Adressen. Außerdem sind die Prämien seit dieser Woche gestaffelt: Kliniken, in denen nur wenige schwere Fälle behandelt werden, bekommen künftig deutlich weniger. Damit ist dieser Fehlanreiz auch für sie weg.

Das heißt, die Krankenhäuser kommen jetzt doch wieder zurück in die Spur?

Das Problem war nicht, die Betten freizubekommen. Das Problem ist, jetzt wieder zurückzukehren zum Normalbetrieb. Die erste Pandemie-Welle und die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland haben dazu geführt, dass die Menschen bis heute den Gang ins Krankenhaus scheuen, auch wenn dies aus medizinischer Sicht notwendig wäre. Sie fürchten sich vor Ansteckungen im Krankenhaus. Das ist zwar unbegründet, auch weil wir jetzt fast keine Covid-19-Patienten mehr haben. Es ist aber nur schwer aus den Köpfen herauszubringen.

In Dänemark sind für Klinikneubauten Einzelzimmer der Standard, das nimmt die Furcht vor Ansteckungen. Kommt das auch in Deutschland?