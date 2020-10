Rohstoffförderer Aserbaidschan : Der Krieg einer Öl-Macht

Für die Wirtschaft gibt es Chancen über Chancen. So als wäre in der Region in den vergangenen Wochen kein militärischer Konflikt ausgebrochen, will keiner der Redner auf dem ersten Kaspisch-Europäischen Forum am Donnerstag auch nur eine einzige dieser Chancen auslassen: Der kirgisische Außenminister lobte die Ressourcen für grüne Energie, der kasachische Industrieminister hebt die Möglichkeiten der Wasserstoffproduktion hervor, der iranische Energieminister preist sein Land als Brücke von Asien nach Europa, Aserbaidschans Energieminister seines als zuverlässigen Öl- und Gaslieferanten Europas und künftigen Knotenpunkt auf der Glasfaserstrecke nach Asien. Eine „Region der Möglichkeiten“, sagt auch Michael Harms, der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft.

Doch die Realität holt die Teilnehmer der Konferenz im Berliner Hotel Titanic ein. Die internationalen Sanktionen gegen Iran verbauen seit Jahren Geschäftsmöglichkeiten, und vor allem der frisch ausgebrochene bewaffnete Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um Nagornyj Karabach mit Dutzenden Toten zeigt, wie fragil die Lage ist. Von einer „großen Bedrohung für die Sicherheit und Prosperität der Region“ spricht der aus Baku zugeschaltete Parviz Shahbazov, viele Jahre Botschafter in Berlin und seit 2016 Minister für Energie im autoritär regierten Aserbaidschan. Er wirft Armenien vor, die neue Aggression begonnen zu haben – ein Vorwurf, der sich aus der Ferne nicht klären lässt.

Bewaffneter Konflikt beunruhigt deutsche Unternehmen

So wie sich die EU-Staats- und -Regierungschefs über die Gewaltexzesse in der Kaukasus-Region besorgt zeigen, drängen Wirtschaftsvertreter auf eine friedliche Beilegung des Streits. Man sei in großer Sorge, sagt Harms und fordert, „alle möglichen Instrumente und Gesprächskanäle“ zur Beilegung zu nutzen“. Der Konflikt in der Region Nagornyj Karabach führe bei den etwa 200 deutschen Unternehmen vor Ort zu Verunsicherung, sagt Volker Treier, beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag für die Außenbeziehungen zuständig.

In der langen Liste der deutschen Außenhandelspartner steht Aserbaidschan zwar nur auf den hinteren Rängen: Platz 59 der Importe und 85 der Exporte. Aber im Kaukasus ist es der wichtigste Partner der deutschen Wirtschaft. Das bilaterale Handelsvolumen erreichte voriges Jahr 1,7 Milliarden Euro. Die Exporte aus Deutschland nach Aserbaidschan, vor allem Kraftfahrzeuge und Maschinen, stiegen im vergangenen Jahr auf 450 Millionen Euro. Die Importe schrumpften um 6 Prozent. Die 1,3 Milliarden Euro wurden fast vollständig zur Begleichung der Rechnung für das Öl eingesetzt, das von Aserbaidschan per Pipeline ans türkische Mittelmeer exportiert wird. Die EU billigt Aserbaidschan als Gegengewicht zu Russland eine wichtige Rolle als Energielieferant zu. Noch in diesem Jahr soll vom Gasfeld Shah Deniz 2 im Kaspischen Meer über den südlichen Gaskorridor via Türkei Erdgas nach Europa geliefert werden.

Türkei unterstützt das Land wirtschaftlich und militärisch

Dieses Jahr habe Aserbaidschan Russland als wichtigsten Gaslieferanten der Türkei abgelöst, sagt Energieminister Shahbazov in Baku. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist die Intensivierung der Kooperation ein weiterer Schritt im lange verfolgten Bestreben, die Türkei zu einer Energiedrehscheibe auszubauen.