Energiekrise und Armut : Zu wenig zum Leben

Zehnmal mehr Anrufe als sonst gehen aktuell bei der Verbraucherzentrale Hessen ein. „So einen Ansturm haben wir noch nicht erlebt“, sagt der geschäftsführende Vorstand Philipp Wendt. In den anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. Energiekrise und Inflation lassen viele allmählich verzweifeln. Wer nicht mehr weiterweiß, greift zum Telefon, ruft die Verbraucherzentrale an für die Energieeinsparberatung oder eine individuelle Rechtsberatung, wenn die Stromrechnung schon nicht mehr bezahlt werden kann.

Unter den Anrufern seien Studenten und Rentner, aber auch Menschen, die studiert und ein festes Einkommen haben. „Betroffen sind vor allem diejenigen, die von ihrem Einkommen leben und keine Möglichkeiten haben, Rücklagen zu bilden“, sagt Wendt. Die F.A.Z. hat mit drei von ihnen gesprochen. Sie machen sich Sorgen und hoffen auf das neue Entlastungspaket.

Dieter Freis*, 62 Jahre alt

Manchmal ärgert sich Dieter Freis über sich selbst. Über die Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Vor allem darüber, dass er nicht mehr in die Rentenkasse einbezahlt hat, weil er „nicht an die Zukunft gedacht“ hat, sondern glaubte: „Das wird alles so schön weiterlaufen.“ Es gebe Zeiten, in denen er deprimiert sei: „Aber dann muss es ja auch weitergehen.“

Seit einem Jahr bezieht der 62-Jährige aufgrund diverser Erkrankungen Frührente. Zuvor war der gelernte Einzelhandelskaufmann aus Hamburg lange selbständig gewesen, betrieb mehrere kleinere Läden, eine Reinigungsfirma. Das waren die besseren Zeiten. Vor acht Jahren verließ ihn seine Frau. Freis bekam Depressionen, rutschte in die Privatinsolvenz, derentwegen ihm von seinen 1350 Euro Rente aktuell nur rund 850 Euro im Monat zur Verfügung stehen. Schuld sei seine damalige Frau gewesen, meint Freis. Immer wieder habe sie Dinge bei Fernsehsendern bestellt und sich nach der Trennung dann in ihre Heimat nach Ecuador abgesetzt. „Da hat man keine Handhabe“, sagt Freis. Mitbekommen habe er nichts davon. Nun bleibt ihm zum Leben nicht viel bei 539 Euro im Monat für die Einzimmerwohnung. Die Miete wurde zuletzt dreimal erhöht.

49 Euro zahlt Freis zusätzlich für Strom, 89 Euro für Gas, Heizung und Warmwasser. Von seinem Anbieter sei er nun angeschrieben worden: 30 bis 40 Prozent soll er mehr zahlen, dann würde sich das auf die nächsten Abrechnungen nicht so dramatisch auswirken, sagt er. Doch Freis weiß nicht, woher er das Geld nehmen soll. Schon jetzt gehe er ab und zu zur Tafel. Oder zum Seniorentreff, wo es leckere Brötchen gibt – „mit Körnern“, sagt Freis.

Auf die Energiepauschale von 300 Euro hat er keinen Anspruch. „Alles wird teurer. Wahrscheinlich muss ich im Oktober oder November an die Grundsicherung.“ Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. Er sehe es schon kommen, dass er sich seine Wohnung bald nicht mehr leisten könne und mit jemandem zusammenziehen müsse. „Das wäre für mich sehr schlimm. Man hat keine Privatsphäre mehr, ist nicht mehr Herr seiner selbst.“ Bis Freis schuldenfrei sein wird, dauert es nach derzeitigem Plan noch einige Jahre – wenn alles gut läuft.