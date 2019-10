Armut und Reichtum : Kosten und Nutzen einer deutschen Vermögensteuer

Aktualisiert am

Soziale Ungleichheit ist ein globales Thema, hier protestieren Aktivisten von Oxfam vor dem G20-Gipfel in Hamburg 2017. Bild: dpa

In Deutschland mehren sich die Forderungen nach einer Wiederbelebung der Vermögensteuer. Nicht nur die SPD tritt für eine Vermögensteuer ein, auch die Grünen haben sich der Forderung angeschlossen. Gerechtfertigt wird die Forderung mit wachsender Ungleichheit in der Vermögensverteilung, die vor allem durch den Boom der Immobilienpreise verursacht wird. Was ist davon zu halten?

Vielfach wird behauptet, andere Länder besteuerten Vermögen stärker. Deutschland zöge mit der Einführung einer Nettovermögensteuer also nur mit anderen gleich. Das ist falsch. Hier werden verschiedene Steuern gleichgesetzt, die als „vermögensbezogen“ bezeichnet werden, aber sehr unterschiedlich sind: Dazu gehört vor allem die kommunale Grundsteuer.