Verzerrte Wahrnehmung : Warum sind Deutsche so pessimistisch?

Sie sind viele, und sie sind frustriert. Mehr als 280.000 Facebook-Nutzer haben sich in der Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ zusammengeschlossen, um sich gemeinsam über die wachsende Altersarmut in Deutschland zu empören. „Wenn Menschen über Jahrzehnte hart gearbeitet haben, um später in Armut zu leben. Dann verstößt das gegen alle humanistischen Regeln und auch gegen das Grundgesetz“, lautet ihr Urteil. Sie haben es in den Infotext zur Gruppe geschrieben. Die Mitglieder organisieren Mahnwachen in den Fußgängerzonen des Landes und im digitalen Raum, und sie teilen Bilder, Statistiken und Online-Artikel, die ihre Diagnose unterstreichen. Wie vielen Deutschen tatsächlich die Altersarmut droht? Die Schlagzeilen im Newsfeed der Gruppe gibt die Antwort: „Millionenfach!“ In einer anderen resümiert ein Experte: „Die Armut hat sich in die Mitte der Gesellschaft gefressen.“

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge

Der Mensch hat seine politischen Wahrheiten, und von diesen lässt er sich kaum abbringen. Er hört sie im Radio, er sieht sie im Fernsehen, er liest sie in der Zeitung. Und in den sozialen Medien. Gäbe es eine Hitliste dieser Wahrheiten, die steigende Armut, insbesondere unter Rentnern, wäre ganz vorne dabei. Andere Beispiele? Ausländer sind besonders häufig arbeitslos. Und neu mit dabei: Corona vergrößert die große Ungleichheit.