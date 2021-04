Kohle, Klima, Koalitionen : Wie grün ist Armin Laschet?

Nun also Armin Laschet, ausgerechnet. Den ersten Bundestagswahlkampf, in dem die Union gegen eine grüne Kanzlerkandidatin antritt, darf ein Mann anführen, der innerhalb der CDU lange Zeit selbst als ein halber Grüner galt.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Der Ruf reicht zurück in die neunziger Jahre, als er und weitere junge Unionsabgeordnete sich im Bonner Restaurant „Sassella“ mit Kollegen von den Grünen trafen, was damals noch als Tabubruch galt – ganz verschwiegen im Keller des Lokals, der Weg führte durch die Küche, vorbei an den Schüsselchen mit Olivenöl, Salbei oder Rosmarin. Annalena Baerbock besuchte damals noch die Humboldtschule in Hannover.

Um die „Pizza-Connection“ rankten sich seinerzeit viele Mythen. Vor allem um eine modernere Einwanderungs- und Integrationspolitik ging es in den Gesprächen, im Bundestag stimmten die Jungen sogar mal für einen ersten Schritt in Richtung doppelte Staatsangehörigkeit. Dem Thema blieb Laschet treu, von 2005 bis 2010 war er Integrationsminister an Rhein und Ruhr, „Türken-Armin“ spöttelten manche in der Partei. Noch im Flüchtlingsstreit des Jahres 2015 hielt er eisern zur Kanzlerin, stemmte sich auch im siegreichen Landtagswahlkampf 2017 gegen Versuche, an diesem Kurs etwas zu ändern.

Der öko-bewegte Söder

Das prägt bis heute sein Image jenseits der Landesgrenzen, und auch deshalb setzten viele in der CDU nach den 16 Merkel-Jahren auf eine schärfere Abgrenzung zu den Grünen und waren so vehement gegen seine Kandidatur – darunter auch Vertreter des Wirtschaftsflügels, obwohl ihr bisheriger Frontmann Friedrich Merz für Laschet eintrat.

Hingegen schwärmten sie für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der als CSU-Generalsekretär schon mal das Ende des Verbrennungsmotors bis zum Jahr 2020 forderte und im Streit um den Kohleausstieg für ein frühes Enddatum eintrat – was ihm freilich umso leichter fiel, als sein Freistaat von dieser Energieform nicht abhängig ist. Manch ein öko-bewegter Leitartikler plädierte auf dem Höhepunkt des Kandidatenstreits vehement für Söder, den Freund der Bienen, und gegen Laschet, den Kohle-Mann.

Mehr zum Thema 1/

Da ist insofern was dran, als der Rheinländer schon seit Jahren mahnt, über allzu viel Klimabegeisterung nicht die vielen gut bezahlten Jobs zu vergessen, die hierzulande an der industriellen Produktion hängen – ein Ansinnen, das ihm auch den Beifall der Gewerkschaften einbrachte. Die jüngste Kostprobe gab Laschet am Freitag, als er auf dem Kongress der Familienunternehmer auftrat.

„Wir müssen auch über Industriearbeitsplätze in Deutschland reden“, mahnte er da einmal mehr. „Das wird mir manchmal zu sehr vergessen, indem Klimaziele immer weiter verschärft werden.“ Das war’s dann auch zum Megathema der kommenden Jahre und Jahrzehnte, die versammelten Firmeninhaber fragten lieber nach Vermögensteuer oder Rentenplänen.

Keine Kuschel-Kampagne

Der CDU-Vorsitzende hat den Wahlkampf mit einem Angriff auf die Grünen schon eröffnet. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vom Montag sagte Laschet, dass die Partei „inhaltlich wenig zu bieten“ habe. Die Grünen hätten 16 Jahre lang nichts beweisen müssen. Über die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sagte er: „Sie redet, ich handle“.