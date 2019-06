Armin Laschet : Der Klimawandler

Es ist ein Donnerstagabend in der Berliner Philharmonie, dem glamourösen Konzertsaal der Hauptstadt, die Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in letzter Zeit ziemlich oft besucht. Kürzlich hat er das Amt des deutsch-französischen Kulturbeauftragten übernommen, eine angenehme Aufgabe, die viele Anlässe für schöne Reden mit welthistorischem Weitblick bietet und einen Ministerpräsidenten zum Außenpolitiker adelt.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Laschet redet vom Waffenstillstand, der 1918 den Ersten Weltkrieg beendete, und kommt dann in sehr lockerer Assoziationskette auf die einstige Brachfläche am Brandenburger Tor, auf die nach dem Mauerfall von 1989 die französische Botschaft zurückkehrte. Er folgert daraus: „Wenn man lange genug an das Gute glaubt, kehrt man auch dorthin zurück, wo man vorher war.“

Das könnte auch für die Pirouetten gelten, die Laschet in jüngerer und nicht ganz so junger Zeit bei dem Thema gedreht hat, das in diesen Tagen alles beherrscht. Über die Klimapolitik reden in Berlin auf einmal alle, seit der Youtuber Rezo zur „Zerstörung der CDU“ aufrief, seit die Grünen bei der Europawahl zur stärksten Partei in den deutschen Metropolen aufrückten und anschließend laut Umfragen auch in ganz Deutschland. Und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, selbst ein Christdemokrat, ist immer mittendrin, ob er nun mit seinem Ruf nach einer CO2-Abgabe die eigene Parteichefin in die Bredouille bringt oder im eigenen Bundesland um ein möglichst sanftes Ende der Braunkohle ringt, also dort, wo der Hambacher Forst zum bundesweiten Symbol des radikalen Klima-Protests geworden ist. Die Hälfte der deutschen Braunkohle wird in Nordrhein-Westfalen abgebaggert.

Klimaschutz steht bei Laschet jetzt ganz oben

Das Thema hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Laschet, den im vorigen Jahr der plötzlich ausgebrochene Wettstreit um den CDU-Vorsitz noch überrumpelte, auf einmal als ein heißer Anwärter auf die nächsten Kanzlerkandidatur gilt, mithin auf den Chefposten in der noch immer viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und kaum etwas zeigt so gut wie die Klimapolitik den politischen Stil, mit dem Laschet es so weit gebracht hat.

Dabei schien es am Abend der Europawahl schon so, als habe sich Laschet ein für alle Mal blamiert. Er saß an jenem 26. Mai in der Talkshow „Anne Will“ und sagte den Satz, der ihn kurz darauf zum Objekt eines „Shitstorms“ machte: „Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites Thema geworden.“ Die Szene der Klima-Aktivisten hatte ihr Feindbild gefunden: Hielt der Mann den möglichen Weltuntergang, der bei einem ungebremsten Fortgang der Erderwärmung drohte, tatsächlich für „irgendeinen“, sprich: an den Haaren herbeigezogenen Grund?

Mehr zum Thema 1/

Gut vier Wochen später sitzt Laschet in einem Besprechungszimmer seiner Berliner Landesvertretung am südlichen Rand des Tiergartens, der Blick geht ins Grüne hinaus. Er findet, dass er nichts zurückzunehmen hat. „Natürlich war der Satz richtig“, sagt er. „Noch bei den Wahlen 2017 hat niemand über das Klimathema geredet, nicht mal bei den Grünen stand das ganz oben. Und das ganze Jahr 2018 war von einem völlig überflüssigen Streit um Grenzschließungen für Flüchtlinge geprägt.“ Nicht bei ihm lag also das Problem, sondern bei den anderen. Und gewiss müsse sich die Politik „auch um Themen kümmern, die medial gerade keine Rolle spielen“. Womit er seinen Satz, typisch Laschet, dann doch wieder halb zurücknimmt.

Inzwischen hat er sich mit Zahlen und Statistiken bewaffnet, die seinen langjährigen Einsatz für den Klimaschutz belegen sollen: Die Haushaltsmittel für den Bereich habe er seit Regierungsantritt vervierfacht, einen Radschnellweg im Ruhrgebiet gebaut, den eigenen Klimaplan übererfüllt. Die jüngste Erfolgsmeldung stammt aus dieser Woche: Die geplante Forschungsfabrik für die Produktion von Batteriezellen hat er in sein Bundesland geholt, gegen starke – und, wie manche sagen: bessere – Konkurrenz aus Baden-Württemberg und Niedersachsen. Da habe Laschet seinen gewachsenen Einfluss in Berlin spielen lassen, schimpfen die Unterlegenen. Als Beleidigung empfindet er das gewiss nicht.