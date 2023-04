Die ganzen Osterferien saßen sie beisammen, die Schlichter des öffentlichen Diensts. Sie rangen um prozentuale Gehaltserhöhungen, um pauschale Aufschläge und um Einmalzahlungen, auch um Laufzeiten und prognostizierte Inflationsraten, im Hintergrund lauerte die Drohung mit neuen Streiks. Über allem schwebte aber stets ein Thema, das weit über die aktuelle Tarifrunde hinaus Bedeutung hat: die Frage, ob im öffentlichen Dienst eigentlich besser oder schlechter verdient wird als in der Privatwirtschaft, welche Lohngruppen das betrifft und was das in Zeiten des Arbeitskräftemangels heißt.

Die Gewerkschaften argumentieren vor allem mit den Nöten der unteren Tarifgruppen, die ihre wichtigste Klientel sind. Kranke zu pflegen oder den Müll wegzufahren, die U-Bahn zu steuern oder Brände zu löschen: Das alles sind gesellschaftlich wichtige Aufgaben, oft im Schichtdienst, und gewiss auch nicht fürstlich entlohnt. Aber stimmt es, dass die öffentliche Hand sie so kurz hält?

Tendenziell werden eher einfache Tätigkeiten vom Staat sogar besser bezahlt als von Unternehmen, sagt Bernd Fitzenberger, Präsident des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört. In Jobs, die eine höhere Qualifikation voraussetzen, lässt sich hingegen in der freien Wirtschaft meist mehr verdienen. Ein Beispiel dafür sind Richter, die zwar auch im Staatsdienst ein gutes Einkommen haben, als Juristen mit sehr gutem Examen in der freien Wirtschaft aber noch viel mehr verdienen könnten.

Öffentlicher Dienst ist attraktiver geworden

Den Nachteil bei den Gehältern gleicht der Staatsdienst in solchen Berufen durch andere Vorzüge aus. Der öffentliche Dienst könne mit „höherer Planbarkeit und Arbeitsplatzsicherheit“ punkten, sagt Fitzenberger. Aber auch geregelte Arbeitszeiten und eine bessere Work-Life-Balance seien ein Vorzug, zumal einer, der gerade für jüngere Menschen in den vergangenen Jahren attraktiver geworden sei. Die Pandemie habe dieser Verschiebung der Prioritäten noch einmal einen Schub gegeben.

Trotzdem argumentieren die Arbeitgeber, dass das noch nicht reicht. Sie sind auch deshalb so zögerlich, vor allem die niedrigen Gehaltsgruppen mit hohen Aufschlägen zu bedenken, weil sie bei höher qualifiziertem Personal die größeren Nachwuchsprobleme haben. So hat der viel kritisierte Planungsstau bei öffentlichen Projekten nicht nur mit Einsprüchen der Bürger oder komplizierten bürokratischen Verfahren zu tun. Vorhandenes Geld bleibt auch deshalb oft liegen, weil in den zuständigen Ämtern das Personal fehlt. Da kann Wirtschaftsminister Robert Habeck noch so viele Gesetze zur Planungsbeschleunigung erlassen – ohne einen Bauingenieur in der Behörde geht oft nichts. Auch die stockende Digitalisierung hat nicht nur mit Bedenkenträgerei in den Amtsstuben ihre Ursache, sondern auch in der Schwierigkeit, gute IT-Fachleute für den öffentlichen Dienst zu gewinnen.

Im Durchschnitt steht der öffentliche Dienst zwar besser da. Diese Lohnlücke war allerdings in Deutschland in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen Ländern relativ klein, wie eine Auswertung des Bonner Instituts für die Zukunft der Arbeit (IZA) vor einiger Zeit zeigte. Über die gesamte Lebenszeit würde der Unterschied zudem weitestgehend ausgeglichen, so das IZA.

Inflation frisst Lohngewinne auf

Zahlen des statistischen Bundesamts zeigen, dass die Tariflöhne im öffentlichen Dienst insgesamt zwischen 2015 und 2022 um 15,1 Prozent gestiegen sind. Das ist sogar etwas mehr als der Durchschnitt aller Wirtschaftsbereiche, der bei 15 Prozent liegt. Die niedrigsten Verdienste im Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder liegen seit Dezember bei 2094 Euro, die höchsten bei 7042 Euro. Seit 2019 gibt es zudem keinen Unterschied in den Tarifgehältern zwischen Ost- und Westdeutschland mehr.

Wie in der Privatwirtschaft hat allerdings die hohe Inflation des vergangenen Jahres den Reallohngewinn nivelliert. Seit 2015 stiegen die Verbraucherpreise um insgesamt 16 Prozent. Hagen Lesch, Arbeitsmarktexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), äußerte sich dementsprechend skeptisch zu den Forderungen der Gewerkschafter. Ein nennenswerter Rückstand sei „allein im Vergleich zu den bestbezahlenden Industriebranchen – Metall und Chemie – zu beobachten“, schreibt Lesch im Fachjournal „Wirtschaftsdienst“.