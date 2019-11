Debatte um Mindestlohn : Das Leben im Niedriglohnland

Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Deshalb will die Politik jetzt den Mindestlohn stark erhöhen. Das gefährdet nicht nur Arbeitsplätze, sondern könnte auch das Ziel verfehlen.

Die Grünen haben gerade auf ihrem Parteitag dafür gestimmt. Die Linke erhebt die Forderung ohnehin seit langem. Die SPD macht sich auch dafür stark, und führende CDU-Politiker sehen ebenfalls Handlungsbedarf: Die Rede ist vom gesetzlichen Mindestlohn. In seltener parteiübergreifender Einigkeit erschallt der Ruf nach einer deutlichen Aufstockung der Lohnuntergrenze am deutschen Arbeitsmarkt.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„Die Unternehmen sollten am Lohn nicht sparen“, findet der Sozialdemokrat Olaf Scholz, Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Derzeit liegt der Mindestlohn in Deutschland bei 9,19 Euro in der Stunde. Scholz will ihn ebenso wie die Linke und die Grünen um 30 Prozent auf 12 Euro nach oben hieven. Auch Karl-Josef Laumann, Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), hält den bisherigen Mindestlohn in Deutschland für eine „Riesenenttäuschung“. Wer jeden Tag schufte, der habe mehr verdient, wetterte der CDU-Mann aus Nordrhein-Westfalen kürzlich.

Es sind Leute wie Karl-Heinz Peters, denen die Politiker helfen wollen. Peters heißt eigentlich anders, will aber nicht, dass sein richtiger Name in der Zeitung steht. Er ist Ende fünfzig und arbeitet für einen Sicherheitsdienst in Frankfurt. Sein Arbeitgeber zahlt als Basislohn 10,20 Euro in der Stunde. Wer Glück hat, der bekommt je nach Einsatzort noch eine Zulage. Am Freitagmittag sitzt Peters in der Kantine des Büroblocks, in dem er gerade Dienst schiebt, und erzählt aus seinem Leben mit dem Niedriglohn.

Ohne 60-Stunden-Woche käme er nicht über die Runden

„Das Geld reicht hinten und vorne nicht“, sagt Peters. Etwa 1850 Euro netto im Monat habe er zur Verfügung. Davon muss er eine vierköpfige Familie ernähren, denn seine beiden Kinder wohnen noch zu Hause. Wohnungen im Großraum Frankfurt sind teuer, deshalb reicht es nur für zwei Zimmer auf 59 Quadratmetern. Der Arbeitstag von Peters hat morgens um sechs begonnen, und er wird abends um 18 Uhr enden. Ohne 60-Stunden-Woche käme er finanziell nicht über die Runden, sagt er. Urlaube sind trotzdem nicht drin, höchstens alle drei Monate mal ein Schwimmbadbesuch mit den Kindern.

Seine größte Sorge: Peters hat Angst, dass seine Familie unter dem Druck zerbricht. Seiner Frau und ihm machen auch Schicksalsschläge zu schaffen, die hier nichts zur Sache tun, aber das beengte Zusammenleben in der zu kleinen Wohnung macht alles noch schwieriger. Die Eltern schlafen im Wohnzimmer, die Kinder teilen sich den anderen Raum. Seine kleine Tochter sehe er wegen der langen Arbeitszeiten unter der Woche kaum.

In Deutschland gibt es viele Menschen, die am Monatsende ein ähnlich kleines Gehalt bekommen wie Peters. Als Niedriglohn gelten definitionsgemäß Löhne, die geringer sind als zwei Drittel des mittleren Lohns im Land. Für eine Vollzeitstelle entspricht das einem Monatsverdienst von weniger als 2200 Euro brutto. Auffällig ist: Trotz einer lange Zeit guten Konjunkturentwicklung in Deutschland und Rekordbeschäftigung am Arbeitsmarkt ist der Niedriglohnsektor hierzulande größer als in den meisten anderen europäischen Ländern.