Ungleichheit in Deutschland : Wen die Inflation wirklich trifft

In der Laib und Seele-Ausgabestelle in Berlin berät ein ehrenamtlicher Mitarbeiter beider Auswahl der Blumen. Bild: dpa

Auf was kann der Mensch verzichten? Ein Netflix-Abo? Essengehen im Res­taurant? Vermutlich würden hier die meisten zustimmen. Lebensmittel? Eine Wohnung? Hier wird es schon kniffeliger. In den vergangenen Monaten hatten diese Waren vor allem eines ge­meinsam: Sie stiegen im Preis. Und das nicht zu knapp: Die Angst vor der Inflation geht um. Laut einer repräsenta­tiven Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung machen sich im­mer mehr Menschen Sorgen um ihre ei­gene wirtschaftliche Situation. So gibt rund ein Viertel aller Befragten an, von ihrer finanziellen Lage „äußerst stark“ oder „stark“ belastet zu sein, 26 Prozent äußern „große Sorgen“. Manche von ih­nen verzichten auf Urlaub, Kleidung oder gar Lebensmittel.

Überraschend ist das angesichts ei­ner Teuerung von 7,9 Prozent im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat nicht. Die Preise für Nahrungsmittel zogen um 11 Prozent an, die für Energie um 38 Prozent. Einen solch starken Anstieg der Verbraucherpreise hatte es zuletzt zur Zeit der Wiedervereinigung gegeben. Weil die Löhne nicht im selben Ausmaß gestiegen sind, bekommen die Menschen derzeit tatsächlich weniger für ihr Geld als noch vor einem Jahr, ihre Kaufkraft leidet.