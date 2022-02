Weltbank-Präsident im Gespräch : „Die armen Länder steuern auf eine humanitäre Katastrophe zu“

Die Ächtung der Erdöl- und Erdgasexploration der börsennotierten westlichen Ölgesellschaften durch grüne Vorgaben von Investoren werden die Öl- und Gaspreise, aber eben auch von Weizen und Soja weltweit weiter in die Höhe treiben. Nur China, Russland und die arabischen Ölgesellschaften werden davon profitieren. Am ärgsten wird es die Armen in der Welt treffen. (Nach Prof. Vahrenholt)

Bernd Hofmann

11.02.2022 - 14:44

Meist helfen die ärmeren Staaten sich selbst am besten! Was aber gut ist, sind Experten auf allen Gebieten! Vor kurzem war ich in einer Stadt in Kamerun beim Zahnarzt. Eine nette polnische Zahnärztin! Die Entwicklung geht - trotz Katastrophen - steil aufwärts! In Afrika mit mehr als 6 % p.a. im Durchschnitt.