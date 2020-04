Wegen Corona : Pflegekräfte sollen 1500 Euro Prämie erhalten

Aktualisiert am

Pflegekräfte könnten in der Corona-Krise einen Bonus erhalten. Bild: dpa

Die Gewerkschaft Verdi und ein tarifpolitisch bisher kaum in Erscheinung getretener neuer Arbeitgeberverband wollen zusammen eine Sonderprämie von 1500 Euro für alle Pflegekräfte durchsetzen. Man habe sich mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) auf Eckpunkte eines Tarifvertrags dazu geeinigt, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.

Zugleich kündigte sie an, bei der Regierung eine Allgemeinverbindlichkeit der geplanten Prämienregelung zu beantragen. Der BAVP ist ein von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) dominierter Verband, der noch keine Tarifverträge geschlossen hat. Er hatte sich 2019 gegründet, um mit Verdi einen umfassenden Pflege-Tarifvertrag auszuhandeln, für allgemeinverbindlich erklären zu lassen und damit vor allem die privaten Pflegeanbieter unter Druck zu setzen. Die Verhandlungen dazu laufen weiter. Das Vorgehen ist verfassungsrechtlich umstritten, da beide nur eine Minderheit der Pflege-Arbeitgeber und -Beschäftigten repräsentieren.

Mittelbar setzen die Prämienpläne wohl auch die Regierung unter Druck. Dieser könnte es in der Sondersituation der Corona-Krise schwerfallen, das Ansinnen mit rechtlichen Argumenten zurückzuweisen.