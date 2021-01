WEF-Risikobericht : Corona-Krise führt zu sozialer Spaltung

Die Folgen der Corona-Wirtschaftskrise drohen „Jahre des Fortschritts bei der Verringerung der Armut und der Ungleichheit zunichte zu machen und den sozialen Zusammenhalt und die globale Kooperation weiter schwächen“, warnt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in seinem neuen Weltrisikobericht. „Die Rezession wird zu einer Situation führen, wo fast 150 Millionen wieder in schwerer, extremer Armut enden“, sagte WEF-Präsident Borge Brende am Dienstag bei der Vorstellung des Risikoberichts. Große Arbeitsplatzverluste, eine zunehmende digitale Spaltung, die Unterbrechung sozialer Beziehungen wie auch abrupte Bewegungen an den Märkten drohten. Brende sagte, die künftige Wirtschaftspolitik müsse darauf achten, dass das Wachstum inklusiver werde und „anständige Jobs“ für die Bevölkerung schaffe.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Das Weltwirtschaftsforum stellt jedes Jahr in einem Bericht die kurz-, mittel- bis langfristigen Risiken aus seiner Perspektive vor. Der Bericht basiert auf einer größeren Umfrage unter verschiedenen Experten. Die Wahrscheinlichkeit einer Virus-Pandemie war in den zurückliegenden Berichten bis auf einzelne Ausnahmejahre wie 2015 auf den hinteren Plätzen gesehen worden. Nun steht die Pandemie an erster Stelle, gefolgt von der wirtschaftlichen und sozialen Krise und extremen Wetterereignissen.

Mittelfristig, für die nächsten drei bis fünf Jahre, sehen die befragten Experten eine Vermögenspreisblase, einen Zusammenbruch der IT-Infrastruktur, Preisinstabilität, Rohstoffpreisschocks und Schuldenkrisen. Längerfristig ist auch die Furcht groß vor Massenvernichtungswaffen, dem Zusammenbruch von Staaten und dem Verlust der biologischen Vielfalt. Das WEF betont den Klimawandel als großes Risiko. „Dagegen gibt es auch keine Impfung“, sagte WEF-Managerin Saadia Zahidi. Nach der Virus-Krise sei die Klima-Krise die größte Herausforderung.

Warnung vor „Krise der mentalen Gesundheit“

Mehr als in früheren Jahren betont das WEF soziale und psychische Probleme der aktuellen Krise. Carolina Klingt vom Versicherungsbroker Marsh warnte vor einer „Krise der mentalen Gesundheit“ durch die schwierige Lage der Beschulung von Kindern, Job-Verluste und Einsamkeit. „Die Unternehmen müssen sehen, dass ihre Angestellten menschliche Wesen sind.“ Peter Giger, Risikomanager bei der Versicherungsgesellschaft Zurich Re, betonte einerseits die Chancen der Digitalisierung und des Schubs zu mehr Online-Arbeit im Homeoffice, doch könne es auch eine wachsende „digitale Kluft“ aufgrund „digitalen Analphabetismus“ einer digitalen „Unterschicht“ geben. Dagegen müsste mehr Anstrengungen zur Aus- und Weiterbildung unternommen werden.

Mehr zum Thema 1/

Es gebe eine zunehmende Wissenskluft in den Gesellschaften, warnte Giger. Der Glaube an Verschwörungstheorien nehme zu. Eine Pandemie von Falschinformationen bedrohe die Demokratie. Dagegen müsse etwas unternommen werden. Das „regulatorische Handeln“ könne aber auf der anderen Seite auch das Risko von Zensur heraufbeschwören und „die harterkämpften Freiheiten“ bedrohen.

Die nächste Schuldenkrise?

Die Reaktion der Politik und der Zentralbanken auf die Corona-Krise waren große Hilfspakete. Borge Brende betonte, dass dieses geholfen haben, die Krise abzufedern. Der Manager Guillaume Barthe-Dejean vom koreanischen Mischkonzern SK Group sieht aber auch die Gefahr von Schuldenkrisen, besonders in einigen Schwellenländern. „Es mag sein, dass wir wie Schlafwandler in die nächste Schuldenkrise hineingehen“, sagte er bei der Vorstellung des WEF-Risikoberichts.