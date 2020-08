Soziale Sicherung : Das Grundeinkommens-Experiment bringt nichts

Einfach so drei Jahre lang jeden Monat 1200 Euro zusätzlich bekommen, egal ob man arbeitet oder nichts tut, ob man es braucht oder nicht – das ist das unwiderstehliche Angebot für die 120 Teilnehmer des ersten deutschen Langzeitexperiments zum Bedingungslosen Grundeinkommen.

So schön das für die Profiteure ist: Einen großen Erkenntnisgewinn sollte man sich nicht erhoffen. Das Bedingungslose Grundeinkommen lässt sich im wirklichen Leben nicht simulieren. Die Probanden wissen, dass nach drei Jahren alles vorüber ist. Erst einmal zumindest.

Werden sie ihr Leben ändern? Wohl kaum. Um wirklich herauszufinden, was das Bedingungslose Grundeinkommen bewirkt, müsste man es flächendeckend und dauerhaft einführen – und sehen, was dann passiert. Oder aber, man lässt es einfach bleiben.

So schön die Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens klingen mag, der Staat hat dieses Geld nämlich nicht. Ungefähr 83 Millionen Menschen leben in Deutschland. Alle mit einem Grundeinkommen von monatlich 1200 Euro auszustatten, das würde mehr als eine Billion Euro kosten.

Die großen Probleme sind andere

Befürworter des Grundeinkommens argumentieren gern, dass der Staat auch jetzt schon eine ähnliche Summe für Sozialleistungen ausgibt. Gäbe es bedingungsloses Geld für alle, würde man sich diese doch sparen.

So einfach ist es aber leider nicht. Dauerhaft leisten könnte sich das Land diese Maßnahme wenn überhaupt nur, wenn wirklich alles andere wegfiele. Transferzahlungen wie Wohngeld oder Kindergeld genauso wie die Renten. Was auch nicht möglich wäre: Menschen mit höherem Bedarf oder mit größerer Lebensleistung mehr zu bezahlen.

Wenig überraschend sind die Initiatoren und beteiligten Wissenschaftler nicht blind für das große Problem an ihrer Idee. Kritisiert für die geringe Aussagekraft ihrer Studie, die sich aus der niedrigen Teilnehmer von nur 120 Personen und der zeitlichen Begrenzung auf drei Jahre ergibt, erklärt ein beteiligter Forscher, dass das Projekt auch so schon 1,7 Millionen Euro jährlich koste. Und mehr sei einfach nicht drin. Geht ihnen da kein Licht auf?

Sicher, der Staat hat eine gewaltige gesellschaftliche Herausforderung zu meistern, und neue Ideen müssen her – das war auch vor der Pandemie schon so. Wenn die Babyboomer bald in den Ruhestand gehen, kippt das Verhältnis zwischen Einzahlern und Leistungsempfängern in der Rente, in der Gesundheitsversorgung und der Pflege.

Wie werden wir das finanzieren? Hinzu kommt die voranschreitende Digitalisierung, die unsere Arbeitswelt in noch nicht absehbaren Maßen verändern wird und vielen Sorgen macht. Antworten werden händeringend gesucht – man wird sie aber nicht in der Debatte um das Grundeinkommen finden.