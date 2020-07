Weniger Arbeitslosenhilfe : Amerikas Bedürftigen droht Hunger

Der amerikanische Kongress hat im März in für seine Verhältnisse atemberaubender Geschwindigkeit ein gewaltiges Rettungspaket verabschiedet, um die Wirtschaft und die Familien in der Corona-Krise zu schützen. Jeder Erwachsene bekam bis zu 1200 Dollar, wenn er weniger als 99.000 Dollar im Jahr verdiente. Hinzu kamen 500 Dollar für Kinder. Vierköpfige Familien konnten so auf 3400 Dollar kommen. Für Arbeitslose sattelte die Bundesregierung zudem Woche für Woche 600 Dollar auf die klassische Arbeitslosenhilfe drauf, die die Empfänger von ihren Bundesstaaten erhielten. Eine Studie des Becker Friedman Institutes an der Universität Chicago kam zu dem Ergebnis, dass 68 Prozent der Arbeitslosen dank der Stütze mehr Geld zur Verfügung hatten als zuvor in einer Beschäftigung.

Mit der Arbeitslosenhilfe vom Bund injizierte die Regierung im Monat 50 Milliarden Dollar (43,8 Milliarden Euro) in die Wirtschaft. Die Finanzspritze bescherte der amerikanischen Konjunktur einen ungewöhnlichen Verlauf. Nachdem sie im April auf dem Tiefpunkt angekommen war, schnellte sie im Mai und Juni wieder aufwärts. Die Handelsumsätze wuchsen im Mai um 18 Prozent, die Konsumausgaben kletterten immerhin um acht Prozent nach oben. Nach einer Analyse der Federal Reserve wuchsen die Haushaltsausgaben in dem Moment, als das Geld kam. Armutsforscher konzedierten sogar, dass die Regierung mit dem Programm die Armut gesenkt habe – einmalig in der Geschichte von Wirtschaftskrisen.

Rund 77.300 gemeldete Corona-Fälle binnen 24 Stunden

Doch nun naht das dicke Ende: Die Arbeitslosenhilfe vom Bund läuft Ende Juli aus. Sollte der Senat, der erst am 20. Juli wieder zusammenkommt, keine Nachfolgeregelung finden, droht die ökonomische Abwärtsspirale, warnt Jason Furman, Chefökonom im Weißen Haus unter Barack Obama. Arbeitslose müssten sparen, Geschäfte würden leiden und Mitarbeiter feuern, wodurch die Wirtschaftsleistung schrumpfen würde. Im zweiten Halbjahr wären nach Furmans Kalkulation 2,4 Millionen Stellen zusätzlich bedroht. Die Zeit drängt.

Das gesamte amerikanische Rettungsprogramm war unter der Vorstellung konstruiert worden, dass das Land die Pandemie binnen weniger Monate in den Griff bekommt. Danach sieht es derzeit nicht aus, im Gegenteil: Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen binnen 24 Stunden hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten gerade einen weiteren Höchststand erreicht, wie aus den jüngsten Zahlen auf der Internetseite der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich demnach bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Präsident Donald Trump und sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow versuchen dennoch, die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass die Corona-Krise bald überstanden sei. Trump fordert, dass Ende August die Schulen im Land wieder geöffnet werden, Kudlow feiert in Fernsehauftritten jüngste Erfolge am Arbeitsmarkt. Im Juni waren tatsächlich mehr als 4,5 Millionen Stellen entstanden, was Kudlow Anfang Juli zu der Aussage verleitete, das hohe Arbeitslosengeld vom Bund sei nun bald nicht mehr nötig.