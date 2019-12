Reichtumsforschung : Amerika diskutiert über Ungleichheit

Seit der letzten Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in diesem Jahr weiß eine interessierte Öffentlichkeit eines genau: Kandidat Pete Buttigieg hat an einem Spender-Treffen in einem exklusiven Weinkeller im Napa Valley mit vermutlich ziemlich reichen Persönlichkeiten teilgenommen. Der Wein koste dort 900 Dollar die Flasche, das Lokal sei voll mit edlem Kristall, schimpfte Konkurrentin Elizabeth Warren. „Überlegt mal, wer zu so was geht“, sagte sie und schloss: „Milliardäre in Weinkellern sollen nicht den nächsten Präsidenten bestimmen.“

Anti-Milliardärs-Rhetorik hat Konjunktur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Jeder Milliardär sei ein Ausdruck politischen Versagens, schallt es aus der Anhängerschaft von Warren und dem linken Bernie Sanders. Drei französische Ökonomen sind nicht unschuldig an dieser Entwicklung. Sie heißen Thomas Piketty, Emmanuel Saez und Gabriel Zucman. Alle drei genießen wegen wissenschaftlicher Durchbrüche in ihren Forschungsgebieten einen guten Ruf in den Fachkreisen. Mit ihren durchaus sperrigen Büchern haben sie dem wachsenden Eindruck der Amerikaner, dass die Ungleichheit dramatisch gewachsen ist, die wissenschaftliche Weihe gegeben.

Den spektakulären Anfang machte Thomas Pikettys „Capital in the 21. Century“, das 2014 in den Vereinigten Staaten erschien und als Offenbarung gefeiert wurde. Im Buch unterteilt der Ökonom die Entwicklung der Vereinigten Staaten grob in drei Phasen: In der ersten Phase war das Wirtschaftswachstum kümmerlich, Reichtum wurde vererbt, die Reichen beherrschten die Politik und die Ungleichheit war extrem. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber beschleunigte sich das Wachstum, Reichtum wurde erwirtschaftet, die aufstrebende Mittelschicht dominierte die Politik, die Ungleichheit war gering. Alles lief bestens bis sich plötzlich in den 80er Jahren der Trend umkehrte. In dieser dritten Phase entwickelt sich Amerika zurück zur Plutokratie der Jahrhundertwende, in der Milliardäre den Kurs des Landes bestimmen und ihren Reichtum absichern. Piketty sieht diesen Prozess als zwangsläufig an, weil Kapitalerträge schneller wüchsen als das Volkseinkommen. Reiche sicherten sich einen zunehmenden Teil des Wirtschaftswachstums und kauften sich die Politik.

Ist Amerikas Steuersystem regressiv?

Pikettys Werk wurde in den Vereinigten Staaten zur Sensation. Es erklomm Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten der „New York Times“ und von Amazon. Das war nicht zu erwarten gewesen. Den Autor kannte bis dahin keiner außerhalb der Forschungsszene. Das Werk selbst ist 700 Seiten lang mit Grafiken, Tabellen und Zahlenreihen. Nicht umsonst galt es schnell als das wichtigste Buch, das niemand gelesen hatte. Ein Mathematiker war nach der Auswertung von E-Book-Daten zum Schluss gekommen, dass es im Schnitt nur bis Seite 19 gelesen werde.

Wenn Pikettys Werk den ersten Höhepunkt in der medialen Verarbeitung der Ungleichheitsforschung darstellt, bildet das Buch „The Triumph of injustice: How the Rich dodge Taxes and how to make them pay“ („Der Triumph der Ungerechtigkeit: Wie die Reichen Steuern vermeiden und wie man sie zur Kasse bittet“) den vorerst letzten Höhepunkt. Die Berkeley-Professoren Emmanuel Saez und Gabriel Zucman haben das Werk kürzlich veröffentlicht. Seine Kernthese lautet: Die Superreichen zahlen prozentual weniger Steuern als der Rest der Bevölkerung, weil sie sich erfolgreich Strategien zur Steuervermeidung bedienen, die es nur gibt, weil der politische Wille fehlt, sie abzuschaffen. Mit anderen Worten: Amerikas Steuersystem ist nicht progressiv, sondern regressiv, vor allem seit Trumps Steuerreform.