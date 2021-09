Aktualisiert am

Türkei in Not : „Die können mit ganz einfachen Methoden die Zahlen ändern“

Innenansichten aus der Türkei: Das Gemüse ist doppelt so teuer wie 2020, die Zementpreise haben sich verdreifacht – und die Zentralbank ist politisch abhängig.

In der Türkei stehen Tausende Baustellen still. Grund für die Arbeitsunterbrechung sind nicht für eine bessere Bezahlung streikende Bauarbeiter, sondern der Protest der Bauunternehmer. Zwei Wochen lang wollen sie so ihrem Ärger über hohe Zementpreise Luft machen. Binnen Jahresfrist habe der sich auf 450 Lira (45 Euro) je Tonne verdreifacht. „Unsere Mitglieder haben fast 100.000 Baustellen betrieben, die Arbeiten wurden auf etwa 60.000 davon eingestellt“, sagt Tahir Tellioglu vom Verband der Bauunternehmer.

Angesichts des überall im Straßen- und Hausbau, nicht zuletzt an den Betonskeletten halb fertiger Moscheen sichtbaren Baubooms ist das ein Schlag, an dem auch regierungsnahe Zeitungen wie Hürriyet zu berichten nicht vorbeikommen. Die Regierung soll die Zementpreise senken, verlangen die Bauunternehmer. Immerhin hatte die schon den florierenden Zementexport unter Genehmigungsvorbehalt gestellt, nachdem die Baukosten im Juli um 45 Prozent über dem Vorjahreswert lagen.

Die Baubranche wirft ein Schlaglicht auf die Wirtschaft des Landes. Überall spürt man die Krise, reden die Leute über die Arbeitslosigkeit von offiziell 12 Prozent, schimpfen über hohe Preise. „Wir haben eine sehr ernstzunehmende wirtschaftliche Krise in der Türkei“, sagt Ali Kiliç. Er ist Bürgermeister des Istanbuler Stadtbezirks Maltepe, gehört zur oppositionellen sozialdemokratischen CHP und hat lange in München gelebt. Doch werde über die Themen kaum in den der Regierung nahestehenden TV-Sendern und Zeitungen berichtet, die das Gros der türkischen Medien ausmachten, sagt Kiliç.

„Alles ist doppelt so teuer“

Die schreiben eher über das auch für professionelle Beobachter überraschend hohe Wirtschaftswachstum von 21 Prozent im ersten Halbjahr oder neue Abkommen mit Südkorea, China oder Qatar, die es gestatten, Importe in Lira zu bezahlen, ohne dass die Türkei auf Dollar und Euro zurückgreifen muss. Am Montag berichtete die Zentralbank von einem im Juli auf 683 Millionen Dollar gesunkenen Leistungsbilanzdefizit, nach 1,2 Milliarden Dollar im Juni. Einnahmen aus dem Tourismus halfen, die Lücke zu verringern. Doch mit 4,63 Millionen Gästen lag deren Zahl um eine Million unter dem schon schwachen Vorjahr. Corona reißt weiter große Löcher.

In Istanbul, im Sommer ein Tourismus-Hotspot, sind wenige Reisende. Der große Basar gehört den Einheimischen, im beliebten Galata-Viertel bleiben am Abend Tische unbesetzt, Hotels werben mit Kampfpreisen. Am Fähranleger fragt der Wasserflaschenverkäufer den Besucher: „Hello, Russia, Ukraine?“ Gäste aus Deutschland oder Großbritannien verbringen diese Sommerferien anderswo.

Fernab des Trubels an der Küste des Schwarzen Meeres und im anatolischen Hinterland sind ausländische Touristen auch in normalen Zeiten selten. Hier schlägt sich die nachlassende Kaufkraft des örtlichen Publikums nieder. Gespräche mit Einheimischen, von Sinop über Trabzon und Rize bis Kars, geben kein repräsentatives, aber ein stimmiges Bild: Überall wird über die Wirtschaftslage geklagt. Das kann für Präsident Erdogan gefährlich werden, der seinen Aufstieg zum unumschränkt herrschenden Präsidenten vor allem dem wirtschaftlichen Aufschwung der Türkei verdankt. Die Inflation ist allen ein wichtiges Thema, auch wenn sie dort keine 300 Prozent beträgt wie in der Zementwirtschaft.

Der Schuhmacher zieht ins Dorf

Offiziell beträgt die Jahresinflation 19,3 Prozent, die für Lebensmittel 29 Prozent. Doch das kann der Gemüsehändler nicht bestätigen. Nach kurzem Sinnieren sagt er: „Alles ist doppelt so teuer wie im Vorjahr.“ Für drei große Pfirsiche nimmt er heute 15 Lira, vorigen Sommer waren es noch 7,50 (75 Euro-Cent). Die Miete habe sich auch verdoppelt, auf 5500 Lira (550 Euro) im Monat. Das müsse er an seine Kunden weitergeben.

Der Schuhmacher, der voriges Jahr 50 Lira am Verkauf eines Paares schwarzer Herrenschuhe zu 200 Lira verdiente, klagt, auf seinem Handy spielend, es blieben nur 10 Lira. Er gehe bald in Rente. Doch die Mindestpension von 2000 Lira (200 Euro) im Monat reiche nicht für das Stadtleben. Deshalb ziehe er in sein Dorf, wo er Gemüse und Früchte anbauen könne. Bei der Frage nach den Verantwortlichen winkt er ab, beendet das Gespräch mit dem Hinweis, das Internet sei der Tod der kleinen Läden.

Das gilt nur bedingt. In einem Lebensmittelladen in Kars an der Grenze zu Armenien verkaufen zwei junge Männer landesweit geschätzten Käse einer hoch- gelegenen Almwirtschaft. Online-Bestellungen hätten sie über Wasser gehalten, sagen sie strahlend. Der Betreiber eines Bekleidungsgeschäfts strahlt nicht. Den Laden könne er nur halten, weil das Haus der Familie gehöre. Auf den Präsidenten ist er nicht gut zu sprechen „Erdogan hat aus dem Land einen Parkplatz für Flüchtlinge gemacht.“ Die Türkei beherbergt mehr als vier Millionen Syrer, Afghanen und andere Nationalitäten. Was die Wirtschaftspolitik angehe, da müsse man nur auf den Kurs der Lira schauen.

Der hat stark abgewertet. Der Dollar kostete vor 5 Jahren noch 3 Lira, heute sind es mehr als 8, der Euro hat noch stärker aufgewertet. Vorige Woche war es für die Lira wieder bergab gegangen. Da hatte der Zentralbankchef Şahap Kavcioglu die Märkte überrascht. Nicht mehr die Inflationsrate von 19,3 Prozent, sondern die um Energie und Lebensmittel bereinige Kerninflationsrate von 17 Prozent solle künftig das Maß der Geldpolitik sein. Kurz vorher hatte er versichert, es werde keine negativen Realzinsen in der Türkei geben. Nachdem die Inflation über dem Leitzins von 19 Prozent liegt, müsste die Zentralbank diesen Monat die Zinsen anheben. Doch mit dem Schwenk auf die Kerninflationsrate bliebe nun Spielraum für die von Erdogan verlangte Zinssenkung.

Bezirksbürgermeister Kiliç aus Istanbul wundert so etwas nicht. Er traut der amtlichen Statistik ohnehin nicht. „Die können mit ganz einfachen Methoden die Zahlen ändern.“