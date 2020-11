Aktualisiert am

Herrscher in Thailand

Herrscher in Thailand :

Herrscher in Thailand : „Der reichste König der Welt“

Thailands König Maha Vajiralongkorn ist seit Oktober 2016 im Amt. Bild: Reuters

In Thailand können wegen Kritik am König empfindliche Strafen verhängt werden. Dennoch protestieren viele Thailänder gegen ihr Herrscherhaus – und stellen Forderungen an Berlin.