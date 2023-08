Aktualisiert am

Eine Umfrage des Rheingold Instituts zeichnet den steigenden Pessimismus in der deutschen Bevölkerung ab. Die daraus resultierende Resignation wird durch ein schlechtes Geschäftsklima befeuert.

Sieht düstere Zukunft: Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ Bild: KNA

Die Mehrheit der Deutschen hat kein Vertrauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei herrscht ein Gefühl der Aussichtslosigkeit und Ohnmacht. Als Konsequenz ziehen sie sich in ihren persönlichen Raum zurück und schotten sich immer mehr ab. Zu diesen Ergebnissen kommt das Kölner Rheingold Institut in einer tiefenpsychologischen Studie und repräsentativen Befragung im Auftrag der Identity Foundation aus Düsseldorf.

„Die Erkenntnisse der Studie kann man als dramatisch bezeichnen“, sagt Paul Kohtes, der Vorsitzende der Identity Foundation. „Wir sehen zu, wie ein ganzes Land vor der Wirklichkeit in Deckung geht, während sich die Verantwortlichen in der Berliner Politik im Klein-Klein verheddern.“