Vorhaben der Koalition : Die Grundrente hilft nicht gegen Altersarmut

Nach den für CDU und SPD enttäuschenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wollen die Koalitionspartner auf Bundesebene nun rasch Beschlüsse liefern. Das gilt vor allem für die umstrittenen Pläne einer Grundrente mit neuen Zuschlägen für langjährig beschäftigte Geringverdiener. Eine Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) legt allerdings nahe, dass das Vorhaben viele Erwartungen enttäuschen dürfte, denn es trage wenig zur Vermeidung von Altersarmut bei. Das Institut plädiert dafür, anstelle neuer Zuschläge zur gesetzlichen Rente eher die allgemeine Grundsicherung im Alter großzügiger zu gestalten – damit sie „als elementarer Bestandteil der Alterssicherung breitere Akzeptanz“ bekomme.

Mit dem von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegten Konzept würden Versicherte mit mindestens 35 Beitragsjahren eine Aufstockung der gesetzlichen Rente erhalten. Sie würde über den eigentlichen Wert ihrer Beitragszahlungen hinaus aufgewertet, sofern ihre – lohnbezogenen – Beiträge zuvor deutlich unterdurchschnittlich waren. Wegen der Zuordnung der Zuschläge zur beitragsfinanzierten Rente ist keine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen. Heils Gesetzentwurf zufolge würde dies Mehrausgaben von jährlich knapp 5 Milliarden Euro auslösen.

Auch kein Respekt-Zuschlag

Berechnungen der IW-Forscher Jochen Pimpertz und Maximilian Stockhausen kommen zu dem Ergebnis, dass mit einer solchen Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung bis zu 80 Prozent der neuen Zuschläge an Rentner fließen würden, die nach sozialrechtlichen Kriterien kein akutes Problem mit Altersarmut haben. Auf der anderen Seite bekämen aber viele Senioren mit tatsächlich niedrigen Alterseinkommen keine zusätzliche Unterstützung – etwa weil sie die geforderten 35 Beitragsjahre knapp verfehlen. Das eigentliche Problem resultiere dabei aus einem ungeklärten Zielkonflikt zwischen Armutsvermeidung einerseits und Anerkennen von Lebensleistung in Form sozialversicherungspflichtiger Arbeit andererseits. Eigentlich aber sei das zweite Ziel schon bisher in der lohnbezogenen beitragsfinanzierten Rente berücksichtigt.

Besonders deutlich zeigt sich der Zielkonflikt, seit die Koalitionäre ihr Vorhaben, das auch als „Respekt-Rente“ firmiert, verstärkt mit den Arbeitsmarkt-Verwerfungen im Osten nach der Wiedervereinigung begründen: Diese hätten zu einer starken Verbreitung von Niedriglohnarbeit geführt, was für die Betroffenen nun mit der Rente ausgeglichen werden solle, so die politische Erklärung. Dem steht indes gegenüber, dass durch dieselben Verwerfungen viele Menschen unverschuldet für längere Zeit in die Arbeitslosigkeit geraten sind. Wer aber dadurch die 35 Beitragsjahre verfehlt, hat nicht nur weniger reguläre Rente – er würde auch keinen Respekt-Zuschlag erhalten.

Die IW-Autoren leuchten den Zielkonflikt mittels einer Simulationsrechnung weiter aus, gestützt auf Daten aus den Haushaltsbefragungen des Sozio-oekonomischen Panels (Soep): Insgesamt gilt demnach für 47 Prozent aller Bezieher einer gesetzlichen Altersrente, dass diese Rente unter der sozialstaatlichen Bedürftigkeitsgrenze liegt. Betrachtet man aber, wer unter ihnen neben der gesetzlichen Rente weitere eigene Einkünfte hat, liegen noch 22 Prozent unter der Bedürftigkeitsgrenze. Und nimmt man zudem jene aus, die durch Partner ausreichend versorgt sind, bleiben noch 9 Prozent übrig.

Die Forscher heben hervor, dass diese Werte nicht die genaue Größe der einzelnen Gruppen angeben, da die Befragungsdaten nicht alle Kriterien einer Bedürftigkeitsprüfung abbilden. Überdies ist darin nicht die Dauer der Beitragszeiten berücksichtigt. Wohl aber lieferten die Prozentwerte ein Bild von den Größenverhältnissen der drei Gruppen. 9 von 47 Prozent bedeutet: Nur ein Fünftel derer, die von einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung profitieren könnten, ist im sozialrechtlichen Sinn bedürftig. Werde dann zusätzlich der Bezieherkreis durch eine Mindestbeitragszeit von 35 Jahren eingeschränkt, fielen obendrein viele Bedürftige heraus, warnen die Forscher.

„Systematisches Element sozialer Sicherungsarchitektur“

Zielgenauer sei demgegenüber eine Regelung, die Beziehern der bestehenden Grundsicherung für Bedürftige Freibeträge gewährt. Bisher wird die gesetzliche Rente hier voll angerechnet. Wer mit gesetzlicher Rente etwa 500 Euro eigenes Alterseinkommen hat, steht daher nicht besser da als jemand, der nie Rentenbeiträge gezahlt hat. Um Lebensleistung besser anzuerkennen, eigne sich daher ein Freibetrag von 100 oder 200 Euro im Monat, die man neben der allgemeinen Grundsicherung vom eigenen Alterseinkommen behalten dürfte. In diese Richtung laufen auch Vorschläge der FDP und des CDU-Sozialflügels zur Grundrente. Sie sehen Freibeträge von 20 bis 25 Prozent der eigenen Einkünfte vor.

Die IW-Forscher merken allerdings an, dass auch solche Freibetragsmodelle neue Gerechtigkeitsfragen aufwerfen. Denn wer als Grundsicherungsbezieher keine eigene Alterseinkünfte hat, muss nicht aus Faulheit in diese Lage geraten sein; Ursache können auch gesundheitliche Gründe und andere Schicksalsschläge sein. Diese Menschen würden dann aber vom Sozialstaat schlechter gestellt als jene, denen solche Schicksalsschläge erspart geblieben sind und die daher von den Freibeträgen etwas haben.

Eines sei im Sinne einer zielgenauen Sozialpolitik jedoch allemal erstrebenswert: „Statt die Bedürftigkeitsprüfung zu diskreditieren, sollte die Grundsicherung im Alter als systematisches Element der sozialen Sicherungsarchitektur gewürdigt werden“, fordern Pimpertz und Stockhausen. Änderungen an der Bedürftigkeitsprüfung könnten dennoch sinnvoll sein: Um Akzeptanz für dieses Konzept zu finden, müsse sie „so organisiert werden, dass sie von den Betroffenen als weniger beschämend empfunden wird“.