Beispiele Beckham und Ronaldo : Reiche Ausländer profitieren von Steuerprivilegien

Seit Langem streiten die Gelehrten über Nutzen und Schaden von Steuerwettbewerb. Wo die einen es für sinnvoll halten, dass Staaten über ihre Steuer- auch Standortpolitik betreiben und versuchen, für mobile Produktionsfaktoren attraktiv zu sein, finden die anderen genau das fatal, weil der Steuerwettbewerb eine Abwärtsspirale („race to the bottom“) auslöse und die Steuerbasis eines Landes erodieren lasse.

Die EU-Kommission kennt ausweislich ihrer Website nur die schädliche Form des Steuerwettbewerbs, und sie tut das ihr Mögliche, um diese zu bekämpfen. Die Vereinheitlichung der Steuerpolitik bleibt indes ein schwieriges Geschäft, weil sie voraussetzt, dass alle 27 Mitgliedstaaten zu einer Harmonisierung bereit sind. Die auf eine globale Einigung zurückgehende Einführung eines Mindeststeuersatzes für Unternehmen in der EU, für welche die Brüsseler Behörde noch in diesem Jahr einen Vorschlag vorlegen wird, ist daher ein wichtiger Schritt für die Kommission.

Doch Steuerkommissar Paolo Gentiloni arbeitet nicht nur an dieser einen Front für die Steuerharmonisierung. Im Sommer hat er eine EU-Beobachtungsstelle für Steuerfragen (Tax Observatory) eröffnet. Deren Leiter, der französische Ökonom Gabriel Zucman, sagte damals, er wolle Ideen für den Kampf gegen Steuervermeidung liefern, wenn dieser politisch erwünscht sei. „Steuerwettbewerb ist nichts Gottgegebenes, er ist eine politische Option unter mehreren.“

Arrangements für die Reichen

Nun hat die Beobachtungsstelle eine größere Studie vorgelegt. Deren Kernthese lautet, dass die EU-Staaten ihre „Wettbewerbsparameter“ im Steuerwettbewerb verändert haben. Sie stünden nicht mehr so stark über Steuersätze (egal ob in der Körperschaft- oder in der Einkommensteuer) im Wettbewerb, sondern versuchten, die Steuerbasis für bestimmte – vor allem ertrags- oder einkommensstarke – Adressaten zu senken, und das meist sehr selektiv. Dieses Muster der „Steuerdeals“ für einzelne Unternehmen oder Gruppen ist aus der Unternehmensbesteuerung schon bekannt.

Nach den Erkenntnissen der Studie setzen etliche Mitgliedstaaten darauf, nicht nur ertragsstarke Unternehmen mit steuerlichen „Angeboten“ ins Land zu holen, sondern auch einkommensstarke Privatpersonen. Die Autoren haben unterschiedlich zugeschnittene Steuerregimes in 15 EU-Staaten identifiziert, Deutschland ist nicht dabei. Alle haben mehr oder weniger eindeutig den Zweck, ausländische Spitzenverdiener ins Land zu holen – seien es Topmanager, Kulturschaffende, Wissenschaftler oder Fußballstars. Auch wohlhabende Rentner haben einige Länder als Adressaten entdeckt.

Die Zahl dieser besonderen Arrangements sei in der EU zwischen 1995 und heute von 5 auf 28 gestiegen, heißt es. Profitiert von den Arrangements hätten etwa 200.000 Personen, zuletzt seien dem Fiskus durch die Vergünstigungen jährlich 4,56 Milliarden Euro entgangen, haben die Autoren ausgerechnet. Darin enthalten sind allerdings auch die britischen Kosten von 1,37 Milliarden Euro, die aufgrund des Brexits herauszurechnen sind.

Ronaldo und Beckham freuen sich

Besonders aggressiv gehen demnach Italien, Griechenland und Zypern zu Werke, die Großverdienern nur Pauschalsteuern abverlangen. Mit diesen lässt sich der Steuersatz deutlich unter den der Durchschnittsverdiener drücken. Wer etwa mehr als 500.000 Euro verdient und nach Italien oder Griechenland zieht, muss nur eine Pauschalsteuer von 100.000 Euro zahlen. Angeblich hat die italienische Steuerregelung dem Fußballstar Cristiano Ronaldo 2018 seinen zwischenzeitlichen Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin schmackhaft gemacht.

Verbürgt ist jedenfalls ein ähnliches Arrangement in Spanien, das den bezeichnenden Namen „Beckham Law“ trägt und kurz nach dem Wechsel des englischen Fußballers zu Real Ma­drid 2005 in Kraft trat. Es verlangt reichen Ausländern einen Pauschalsatz von nur 24 Prozent ab. Andere Regelungen – etwa die 30-Prozent-Regel in den Niederlanden, nach der hoch qualifizierte Ausländer 30 Prozent ihres Einkommens steuerfrei stellen können – existieren seit mehreren Jahrzehnten.

Der politische Schluss, den die Autoren aus ihren Erkenntnissen ziehen, ist durchaus brisant. Sie wollen die Steuervergünstigungen für Reiche als genauso schädlich („harmful“) einstufen wie jene Privilegien, die einzelne Staaten Unternehmen gewähren. Als ersten Schritt schlagen sie vor, das Mandat der sogenannten Code-of-Conduct-Gruppe im EU-Ministerrat zur Bekämpfung von schädlichem Steuerwettbewerb in der Unternehmensbesteuerung auszuweiten. Diese Gruppe solle künftig auch die Einkommensbesteuerung von Reichen auf schädliche Praktiken hin untersuchen.