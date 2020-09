Sozialverbände und Flüchtlinge : Integration mit zweierlei Maß

Zuversicht und positives Denken wirken angenehmer als Schwarzmalen und Nörgelei. Günstigenfalls lassen sich sogar andere Menschen anstecken, was die Wirklichkeit positiv verändern kann. Theoretisch könnte das eine Erklärung dafür sein, warum gerade Sozialverbände nun besonders eifrig betonen, wie gut die Integration von Flüchtlingen gelinge: In den fünf Jahren nach Bundeskanzlerin Merkels „Wir schaffen das“ sei man damit viel besser vorangekommen als gedacht.

Bemerkenswert ist diese Sichtweise aber leider vor allem deshalb, weil dieselben Interessenvertreter die sozialen Verhältnisse sonst nur in düstersten Farben malen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat gerade noch eine Schicht aufgetragen: „Millionen Menschen“ seien „abgekoppelt, ausgegrenzt und werden immer weiter abgehängt“. So fasst er, begleitet vom üblichen politischen Echo, seine jüngste Bestandsaufnahme der Grundsicherung Hartz IV zusammen.

Wessen Ausgrenzung?

Über Flüchtlinge und Migration findet sich darin kein Wort. Dabei weist die amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus, dass derzeit knapp eine Million Menschen – Erwachsene und Kinder – aus Syrien, Irak, Afghanistan und den anderen Asylherkunftsländern ihren Lebensunterhalt mit Hartz-IV-Leistungen bestreiten. Das sind rund 800.000 mehr als vor der großen Flucht- und Migrationsbewegung von 2015. Die Zahl deutscher Hartz-IV-Bezieher ist seither indes um eine Million gesunken.

Man würde gerne etwas genauer erfahren, wessen „Ausgrenzung“ der Verband hier beklagt. Oder: Was genau gelungene Integration sei, wenn man 800.000 Menschen aus Kriegsländern in einem – angeblich – menschenunwürdigen Hartz-IV-System gefangen sieht. Stattdessen einige Zitate aus Verlautbarungen zum Stand der Integration: Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht „durchaus positive Entwicklungen“. Und „Pro Asyl“ findet: Diese sei „viel besser gelungen, als Pessimist*innen und rassistisch Eingestellte erwartet hätten“.

Interessantes liefert aber auch die Diakonie: Am Montag teilte sie noch mit, dass sie die Integration auf einem guten Weg sehe. „Davon profitieren nicht nur der deutsche Arbeitsmarkt, sondern auch unsere Sozialkassen“. Und am Dienstag stimmte sie gleich wieder ins Hartz-IV-Klagelied des Paritätischen ein. „Leistungsbeziehende werden immer ärmer. Zugleich nimmt die Zahl der Einkommensarmen insgesamt zu“, so die Diakonie.

Das Ärgerliche an den Zerrbildern

Dass diese Behauptung ohne die 800.000 neu ins Hartz-IV-System gekommenen Flüchtlinge grob faktenwidrig wäre, blieb wie üblich unerwähnt. Die Forderung nach monatlich 100 Euro mehr Regelsatz für jeden Erwachsenen und jedes Kind (plus 200 Euro Sofortzuschlag), wirkt nun einmal attraktiver, wenn sie auf die – falsche – Vorstellung trifft, es stürzten immer mehr Deutsche aus Wohlstand in aussichtslose Armut.

Das Ärgerliche an solchen Sozialstaatslobbyisten und ihren Zerrbildern ist: Sie verhindern zielführende Auseinandersetzungen über Fortschritte und Defizite der Flüchtlingsintegration und über Reformbedarf der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik. Wie soll man sinnvoll diskutieren, in welchen Punkten sich die Integrationskräfte des Sozialstaats stärken ließen, wenn die lautesten Diskutanten gar nicht wissen wollen, um welche Personengruppen es geht?

Integriert wie prognostiziert

Immerhin lässt sich mit nüchterner Betrachtung feststellen, dass die Integration früherer Asylbewerber in den Arbeitsmarkt seit 2015 etwa so gelaufen ist wie von Fachleuten erwartet. So ging die Arbeitsagentur einst davon aus, dass es fünf Jahre dauere, bis die Hälfte der erwerbsfähigen Flüchtlinge eine Arbeit habe. Nach 15 Jahren sei mit einer Beschäftigungsquote von 70 Prozent zu rechnen – entsprechend dem Niveau anderer, länger in Deutschland lebender Migranten.

Tatsächlich haben derzeit 35 Prozent aller Erwerbspersonen, die auf dem Asylweg kamen, Arbeit. Betrachtet man nur jene, die seit fünf Jahren hier leben, liegt die Quote bei 50 Prozent. Gewisse Eintrübungen gibt es neuerdings: Jenseits einer Gruppe höher qualifizierter Migranten, die etwa im Gesundheitswesen sehr gefragt sind, arbeitet die Mehrheit in einfachen Berufen, etwa im Gastgewerbe – dort, wo nun besonders viele Stellen wegfallen oder gefährdet sind.

Die Antwort darauf kann aber nur eine Politik liefern, die sich umso stärker um niedrige Beschäftigungs- und Integrationshürden bemüht. Und wo es um Hartz IV geht: Warum nicht endlich die leistungsfeindlichen Abzüge von bis zu 90 Prozent für jene abmildern, die sich mit kleinen Jobs schrittweise aus der Arbeitslosigkeit herausarbeiten wollen?

Sie stattdessen mit Parolen für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit „armutsfesten“ Regelsätzen gegen den Sozialstaat aufzubringen, ist garantiert keine positive Integrationspolitik. Eine Sozialstaatsnörgerlei, die Flüchtlinge für ideologische Zwecke instrumentalisiert, ist einfach nur schäbig.