Ihre Pläne zur Kürzung der Sozialhilfe hatte die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schon Anfang Mai vorgestellt, doch nun konkretisieren sich die teils erheblichen Einschnitte. Zehntausende von Italienern wird klar, wie viel sie Anfang September an staatlicher Unterstützung verlieren. Vor wenigen Tagen hat die Sozialbehörde INPS 160.000 Personen darüber verständigt – kurz und knapp per SMS. Damit wurde die Empörung nun noch gesteigert. Vor allem in Süditalien kam es zu Protesten. Bei Palermo schüttete am Montag ein Mann Benzin in das Büro des Bürgermeisters und drohte es anzuzünden.

Wer arbeiten könne, dürfe nicht dem Staat auf der Tasche liegen, hatte Meloni mehrfach gesagt. Arbeitslose allein lebende Personen zwischen 18 und 59 Jahren erhalten künftig nur noch einen Zuschuss von 350 Euro pro Monat, und das auch nur, wenn sie an einer Qualifizierungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme teilnehmen. Der Zuschuss ist auf 12 Monate begrenzt und unterliegt im Hinblick auf die Einkommens- und Vermögensgrenzen härteren Zugangsbedingungen als bei der bisher geltenden Unterstützung.

Es soll bisher auch keinen zusätzlichen Mietkostenzuschuss geben. Derzeit stehen für Alleinstehende im Rahmen der als Bürgergeld bezeichneten Sozialhilfe 500 Euro im Monat plus bis zu 280 Euro Miethilfe zur Verfügung (eine vierköpfige Familie bekommt 1330 Euro). Nun aber sinkt die Sozialhilfe für Alleinstehende um mehr als 55 Prozent. Die linke Opposition spricht von einem beispiellosen Kahlschlag.

Kritik von Sozialexperten

Auch unabhängige Sozialexperten kritisieren, dass die Menschen zwischen 18 und 59 Jahren pauschal als arbeitsfähig eingeordnet werden. Eine Unterscheidung zwischen vermittelbaren und schwer vermittelbaren Personen erfolgt nur, wenn eine Krankheit oder Behinderung nachgewiesen werden kann. Fehlende Qualifikation, die dazu führen kann, dass keine Stelle zu finden ist, wird nicht anerkannt.

Die Regierung setze zu viel Vertrauen in die Fähigkeit der staatlichen Arbeitsvermittlungsbehörden, erklärten etwa die Professoren Cristiano Gori und Massimo Baldini. Die Vermittlung neuer Stellen hatte schon beim 2019 eingeführten Bürgergeld nicht funktioniert. Dieses insgesamt acht Milliarden Euro teure Mindesteinkommen, auf das alle Menschen mit niedrigem oder keinem Einkommen Anspruch hatten, erfüllte seinen Zweck für die Armutsbekämpfung, nicht aber für den Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit.

Der Direktor der Sozialbehörde INPS in Neapel, Roberto Bafundi, erklärte nun, dass „niemand im Stich gelassen“ werde. Viele der Betroffenen seien etwa ohne Wohnsitz oder seien drogenabhängig; daher hätten sie Anspruch auf eine Fortsetzung höherer Unterstützung sowie auf spezielle Hilfen der Sozialdienste und auf die Teilnahme an Wiedereingliederungsprojekten. Die Gewerkschaften befürchten indes zusätzlich, dass es durch die Systemreform zu Verzögerungen bei der Auszahlung der Hilfen komme.

Die Regierung in Rom lade die Verantwortung einfach bei den Kommunen ab, ohne sie dafür finanziell auszustatten. Anders als für Alleinstehende verändert sich für Familien, die Minderjährige, Senioren oder Behinderte betreuen, weniger. Insgesamt erhofft sich die Regierung indes Einsparungen von mehreren Milliarden Euro.

Sozialhilfe und Bürgergeld in Deutschland

In Deutschland werden erwerbsfähige Menschen mit der Grundsicherung „Bürgergeld“ versorgt, falls sie nicht selbst die Mittel für den sozialstaatlich definierten Mindestlebensunterhalt aufbringen können. Die monatliche Geldleistung für Alleinlebende beträgt 502 Euro im Monat. Zudem bezahlt der Staat die Kosten einer angemessenen Wohnung; das waren für Ein-Personen-Haushalte zuletzt im Durchschnitt 459 Euro. Für Paare mit drei Kindern addierten sich die Hilfen im Mittel auf 2905 Euro im Monat. Mit der geplanten Kindergrundsicherung der Ampelkoalition könnte der Betrag noch steigen.

Wer dauerhaft erwerbsunfähig ist, wird in Deutschland zwar nicht mit Bürgergeld versorgt. Stehen keine anderen Leistungen zur Verfügung, springt aber auf jeden Fall die Sozialhilfe ein; mit ähnlichen Beträgen wie das Bürgergeld. Und die Hilfen fließen unbefristet, zuweilen auch für mehr als 20 Jahre. Kürzungen sind im Bürgergeld indes möglich, falls Bezieher Arbeit verweigern oder ständig Termine im Jobcenter versäumen.

Im Alltag sind das aber Ausnahmen, und die Ampelkoalition hat die Schwellen für Sanktionen zuletzt erhöht. Pläne für stärkere Lockerungen im Zuge der jüngsten Bürgergeldreform hatte die Union über den Bundesrat gestoppt. Dennoch nannte CDU-Generalsekretär Cars­ten Linnemann das System nun ungerecht: „Wer gesund ist und arbeiten kann, der soll auch Arbeit annehmen müssen, statt Sozialleistungen zu beziehen“, forderte er.