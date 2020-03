F.A.S. exklusiv : Der soziale Aufstieg wird leichter

Deutschland gibt den Armen wenig Chancen, so ist immer wieder zu hören: Wer einmal arm ist, bleibt das auch. Und wenn eine Familie einmal zu Reichtum gekommen ist, muss sie keine Sorge vor dem Abstieg haben. All das erweckt nicht den Eindruck, dass sich Leistung in Deutschland besonders lohnt. Doch jetzt gibt es neue Zahlen, die eine andere Sicht der Dinge nahelegen: In den goldenen Jahren, die Deutschland hinter sich hat, haben auch mehr Menschen den Aufstieg geschafft, und zwar vor allem die Leute mit den geringsten Einkommen.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Die Zahlen stammen aus dem sozio-ökonomischen Panel, Deutschlands größter Langzeitstudie zu den Lebensbedingungen im Land. Seit 1984 werden dafür jedes Jahr mindestens 16.000 Menschen befragt, inzwischen 30.000. Ausgewertet haben die Daten Maximilian Stockhausen und Mariano Calderón vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, das Ergebnis liegt der F.A.S. vor – und ist eindeutig: In den neun Jahren von 2009 an waren die Aufstiegschancen für die ärmeren Leute in Deutschland so hoch wie schon lange nicht mehr, vor allem im Westen.

Die Ungleichheit wächst nicht

Betrachtet wird dabei zum Beispiel das ärmste Fünftel der Menschen, gerechnet nach dem Einkommen. Von ihnen sind bis zum Jahr 2017 immerhin 33 Prozent mindestens in die Mittelschicht aufgestiegen, einige sogar ins reichste Fünftel. Das waren viel mehr als im Zeitraum von 2000 bis 2008, als nur 25 Prozent der Ärmsten so einen Aufstieg schafften. Selbst in den neunziger Jahren war der Aufstieg nicht so einfach.

Insgesamt ist die Einkommensungleichheit seit 2005 nicht gewachsen, wie die jüngste Datenrevision im sozioökonomischen Panel zeigt. Nur das Einkommensniveau ist gestiegen, und die Ärmsten hatten in den vergangenen zehn Jahren besonders gute Chancen aufzusteigen.

Woran liegt das? Offensichtlich hat die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt vielen Menschen neue Chancen eröffnet. Viele Menschen fanden Arbeit, einige hatten mehrere Angebote und konnten höhere Löhne aushandeln. Andere profitierten von Tariferhöhungen. Ganz vorne dabei waren natürlich die Beschäftigten in der IT, die ihre Gehälter nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um fast die Hälfte steigern konnten.

Aber auch in anderen Branchen, am Bau oder in Pflegeheimen, gingen die Gehälter deutlich nach oben. Die Menschen mussten sich weniger Sorgen darum machen, ob sie überhaupt Arbeit haben, deshalb ging es mehr um die Höhe des Gehaltes. 2015 wurde zudem der Mindestlohn eingeführt, auch das hat geholfen.

„In den vergangenen drei Jahren haben wir eine positive Entwicklung über die ganze Einkommensverteilung gesehen“, sagt IW-Ökonom Maximilian Stockhausen. Er bekommt Zustimmung vom Verteilungsexperten Markus Grabka am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Ich finde den Befund plausibel.“

Die Einkommen wachsen

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Wer die gute Lage am Arbeitsmarkt nicht zum eigenen Vorteil nutzen konnte, wurde leicht von anderen überholt. Auf diese Weise finden sich viele Menschen, die 2009 noch zur unteren Mittelschicht zählten, inzwischen rechnerisch in der Unterschicht wieder – zumindest in der Unterschicht derer, die 2009 schon im Land waren und befragt wurden.