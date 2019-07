Die Autorin

Judith Niehues leitet die Forschungsgruppe Mikrodaten und Methodenentwicklung im Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das von den Arbeitgebern finanziert wird. Geboren 1982 in Münster, hat Niehues an der Universität Köln und in San Diego Volkswirtschaftslehre studiert und über „Einkommensungleichheit, Chancengerechtigkeit und staatliche Umverteilung“ promoviert bei Clemens Fuest, dem heutigen Ifo-Präsident. Durch ihre Forschungen zu Einkommen und Vermögen trägt Niehues immer wieder dazu bei, dass die oft hitzig geführte Verteilungsdebatte an Fakten gebunden bleibt. hig.