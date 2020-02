Staatliche Unterstützung : Putins arme Rentner

Vor einem Café am Rande Moskaus hat sich eine Schlange gebildet. Drei Dutzend Rentner warten geduldig in der Winterkälte, die Frauen in pastellfarbenen Mänteln, die Männer in schwarzen Jacken und Lederkappen. Alle paar Minuten rücken sie ein Stückchen vor, wenn sich die Tür wieder öffnet und ein freundlicher junger Mann einige von ihnen ins „Dobrodomik“ bittet. In dem Café können Rentner wochentags umsonst zu Mittag essen.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Dobrodomik heißt auf Deutsch „gutes Häuschen“, es liegt in Tuschino, einem einfachen, aber nicht schlechten Wohnviertel, nur 25 U-Bahn-Minuten vom Roten Platz entfernt. Zwischen den sowjetischen Plattenbauten liegen Höfe mit Spielplätzen und Bänken, auf denen bei gutem Wetter die Alten aus den umliegenden Häusern sitzen.