Rentenfachmann Ruland : „Die Grundrente wird so nicht Gesetz“

Eine Stimme von besonderem Gewicht verstärkt die Kritik am schwarz-roten Kompromiss zur Grundrente. Franz Ruland, einer der angesehensten deutschen Rentenfachleute, ist überzeugt, dass „die Grundrente, so wie sie jetzt geplant ist, nicht Gesetz wird.“ Das Vorhaben, 1,5 Millionen geringe Renten zur Belohnung der „Lebensleistung“ auf ein Niveau über der Grundsicherung aufzustocken, sei in dieser Form „verfassungswidrig, ineffizient und ungerecht“. Die nun vorgesehene Bedarfsprüfung räume zwar einen sehr wichtigen Einwand teilweise aus. Andere Gegengründe blieben aber. Das schreibt Ruland, der langjährige Geschäftsführer der früheren Spitzenorganisation der Rentenversicherungsträger VDR, in einem Gutachten für die von der Wirtschaft finanzierte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z.

„Dass Versicherte mit weniger als 35 Jahren Beitragszeiten bei der Grundrente und bei dem Freibetrag in der Grundsicherung leer ausgehen, ist nicht nur ungerecht, es lässt das gesamte Modell verfassungswidrig werden“, kritisiert Ruland in einer Analyse, die der F.A.Z. vorab vorlag. Der Kompromiss habe daran nichts geändert; er benachteilige Rentenversicherte gegenüber Personen, die eine betriebliche oder private (Zusatz)-Rente bezögen. Für diese Renten ist 2018 ein Freibetrag für die Altersvorsorge eingeführt worden, der dazu führt, dass sie nicht voll verrechnet werden, falls der Bezieher auf Sozialhilfe angewiesen ist. Für gesetzliche Renten wollen Union und SPD nun zwar ebenfalls einen Freibetrag gewähren. Er soll aber daran geknüpft werden, dass 35 Jahre Rentenbeiträge entrichtet wurden. Pflichtversicherte, die das nicht erfüllen, gingen leer aus und würden so deutlich benachteiligt. „Das ist mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren.“

„Die Kosten liegen deutlich höher als bisher veranschlagt“

Ruland warnt zudem vor bisher kaum diskutierten europarechtlichen Folgen. Die neue Grundrente müsse nach europäischem Recht unabhängig von der Staatsangehörigkeit bei Versicherungszeiten im Inland in das EU-Ausland exportiert werden. Das bedeute, dass EU-Ausländern, die eine Zeit in Deutschland versicherungspflichtig waren, die anteilig berechnete Grundrente auch in ihrem Heimatland gezahlt werden müsse, wenn sie dort die restlichen Versicherungsjahre erworben hätten. „Da dies entsprechende Anreizwirkungen entfaltet, werden die Kosten der Grundrente deutlich höher liegen, als bisher veranschlagt“, erwartet der Sozialfachmann, der 2014 im Streit über die Rente mit 63 aus der SPD ausgetreten ist.

Wie andere moniert Ruland die Willkür der neuen Leistung. Er erinnert daran, dass zwei frühere Arbeitsministerinnen unter Kanzlerin Angela Merkel Anlauf zu einer Grundrente genommen hatten; damals wollte Ursula von der Leyen 45 Jahre, später Andrea Nahles 40 Jahre Beitragspflicht zur Bedingung machen. Die nun geplanten 35 Jahre ließen sich nur damit begründen, „dass der begünstige Personenkreis erweitert werden sollte“, kritisiert Ruland. Einen sachlichen Grund gebe es nicht. So habe jemand, der 34 Jahre Vollzeit gearbeitet habe, mehr Entgeltpunkte für seine Rente erworben und damit eine respektablere Lebensleistung erbracht als jemand, der 35 Jahre nur geringfügig beschäftigt gewesen sei, nun aber mit der Grundrente eine höhere Altersleistung erhalten solle. An „der Ungerechtigkeit und Willkür“ ändere die von der Koalition vorgeschlagene kurze Gleitzone nichts.

Empört ist Ruland auch über den „gravierenden Bruch“ des Äquivalenzprinzips: Es besage, dass der Pflichtbeitrag zur Rentenversicherung (der anders als Steuern nicht grundsätzlich alle Bürger erfasst) nur dann „kein gleichheitswidriges Sonderopfer“ darstelle, wenn er eine entsprechende Gegenleistung auslöse. Nivelliere die Koalition die Qualitätsunterschiede, „verliert die Beitragspflicht ihre Rechtfertigung“. Im besten Fall würden Rentenansprüche von 300 Euro künftig um 507 Euro aufgestockt. Das entspreche Rentenbeiträgen von 115.000 Euro, rechnet er vor. Ein Rentner mit einer beitragsfinanzierten Rente von 800 Euro frage zu Recht, warum er so hohe Beiträge gezahlt habe, wenn er die gleiche Leistung großen Teils umsonst hätte bekommen könne.