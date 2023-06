Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt eine höhere Re­gelaltersgrenze für die Rente ab. Aber auch er will, dass mehr ältere Menschen arbeiten, falls sie es wollen und können. Deshalb galt es als wichtige Weichenstellung der Ampelkoalition, dass man neuerdings auch dann beliebig weiterarbeiten kann, wenn man schon Altersrente bezieht – ob vorgezogen oder zum regulären Termin. Die zuvor geltende Hinzuverdienstgrenze für Bezieher vorgezogener Altersrente wurde zum 1. Januar abgeschafft.

Bei näherem Hinsehen aber ist es auch damit nicht sehr attraktiv geworden, länger zu arbeiten. Das zeigt nun eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die Aufschluss über die Steuer- und Abgabenlast in solchen Fällen gibt. Deren Fazit: Die Gesetzesänderung werde wohl „weniger zu einer Abmilderung des Fachkräftemangels beitragen, als dass sie zu Mitnahmeeffekten führt“. Wer ohnehin plante, Rente und Arbeit zu kombinieren, werde durch die Rechtsänderung etwas entlastet. Doch die Abzüge vom Lohn seien weiter so hoch, dass diese kaum jemanden aktiv dazu motivieren werden.

Zur Veranschaulichung haben die IW-Forscher Martin Beznoska und Ruth Maria Schüler für diverse Fallvarianten durchgerechnet, wie stark der sogenannte Hinzuverdienst zur Rente mit Steuern und Abgaben belastet wird. Da gibt es zum Beispiel den Single, der 20.000 Euro im Jahr (das sind 1667 Euro im Monat) als gesetzliche Rente bezieht. Und von dieser Rente bleiben ihm nach Abzug von Steuern und Abgaben 17.163 Euro netto. Arbeitet der Rentner nun nebenher, zum Beispiel in Teilzeit für einen Bruttolohn von 25.000 Euro im Jahr, dann steigert dies sein Nettoeinkommen zwar – aber nur auf 32.098 Euro, inklusive Rente. Vom Bruttolohn gehen 40,3 Prozent an Fiskus und Sozialkassen; netto bleiben nur 14.935 Euro als Zusatzeinkommen übrig.

Wen betrifft die Hinzuverdienstgrenze?

Das Problem der Hinzuverdienstgrenzen stellte sich vor der aktuellen Reform vor allem für Menschen, die einen vorzeitigen Rentenbezug mit Arbeit kombinieren wollen – eine interessante Variante, um in der Spätphase des Erwerbslebens auf weniger belastende Teilzeitarbeit um­zusteigen und dabei die Einkommenseinbußen abzufedern. Früher war dies nur mit einem Minijob problemlos möglich; jenseits davon wurde es sozialrechtlich hoch kompliziert. Aber diese Fallstricke wurden mit der ersatzlosen Streichung der Hinzuverdienstgrenzen beseitigt.

Was sich das Arbeitsministerium im vergangenen Jahr von dieser Reform versprach, lässt sich in der Begründung des zugehörigen Gesetzentwurfs nachlesen: „Durch die damit einhergehende Flexibi­lität beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand kann ein Beitrag geleistet werden, dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ Die Schlussfolgerung, die das IW aus der Abgabenrechnung zieht, ist freilich diese: „Für viele Personen, die bereits vor Er­reichen der Regelaltersgrenze mit Ab­schlägen aus dem Erwerbsleben ausscheiden und in geringem Maße weiterarbeiten möchten, bleibt vermutlich der Minijob die attraktivere Option.“

Potential reduzierter Weiterbeschäftigung wäre groß

Ähnlich wie im Beispielfall des Singles sieht es für ein Rentnerpaar aus, zum Beispiel eines, das zusammen 35.000 Euro Rente bezieht. In diesem Fall ist der Mann ganz im Ruhestand, die Frau arbeitet ne­ben ihrer Rente für 25.000 Euro im Jahr weiter: Wegen der Abzüge kommen davon unter dem Strich nicht einmal 15.600 Euro netto bei dem Paar an – wegen eines Abzugs von 37,8 Prozent.

Dabei wäre das Potential, mehr Menschen an der Schwelle zum Rentenalter zu­mindest für eine reduzierte Weiterbeschäftigung zu gewinnen, durchaus groß: Von insgesamt 858.000 Menschen, die im Jahr 2021 in Altersrente gingen, tat dies insgesamt mehr als die Hälfte vor dem Er­reichen der Regelaltersgrenze, zeigt die Analyse auf Basis der Statistiken der Rentenversicherung. 31 Prozent der Renteneintritte, also die Mehrheit der vorzeitigen Eintritte, erfolgte abschlagsfrei. Diese Be­zieher hatten 45 Versicherungsjahre beisammen und profitierten von der sogenannten Rente ab 63. Weitere 21 Prozent nahmen Abschläge für den vorzeitigen Renteneintritt in Kauf.

Eine Abkehr von jener Sonderregel für vorzeitigen abschlagsfreien Renteneintritt lehnt der Arbeitsminister ebenso ab wie eine Regelaltersgrenze von über 67 Jahren. Sein Hauptziel sei, dass mehr Menschen tatsächlich bis zur Altersgrenze ar­beiten. Als die Debatte zu Jahresbeginn wieder einmal aufflammte, wies Heil auf schon erzielte Fortschritte hin: Der Anteil der Beschäftigten in der Altersgruppe 60 bis 64 Jahre sei von 20 Prozent im Jahr 2000 auf mehr als 60 Prozent gestiegen.

„Wenn wir es schaffen, diese Quote auf 70 Prozent zu bringen, wären das 700.000 beschäftigte Fachkräfte und damit Beitragszahler mehr“, argumentierte er. Dass dies bisher nicht gelinge, liegt nach seiner Diagnose daran, dass zu viele Menschen von der Arbeit krank würden und Betriebe zu wenig Interesse an älteren Beschäftigten zeigten. Die Frage, inwieweit sich Arbeiten neben einer vorgezogenen Rente lohnt, fügt dieser Debatte einen weiteren Aspekt hinzu.