Reformen der Koalition : Immer auf die Besserverdiener

Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten – beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen. Dieses zeitlose Bonmot eines unbekannten Schöpfers ist in diesen Tagen aktuell wie selten. Geradezu mustergültig steht hierfür die Reform des Solidaritätszuschlags. Mitte vergangener Woche hat sich der sozialdemokratische Finanzminister im Kabinett mit seiner Linie durchgesetzt, den Soli nur teilweise abzuschaffen.

Wer als lediger Arbeitnehmer weniger als 73.874 Euro brutto im Jahr verdient, zahlt von übernächstem Jahr an den Zuschlag nicht mehr. Über den Daumen gepeilt soll der Zuschlag für 90 Prozent der Arbeitnehmer wegfallen, die einkommensstärksten 10 Prozent müssen teilweise oder vollständig weiterzahlen. Die Begründung von Olaf Scholz: „Die wenigen verbleibenden Kosten werden zukünftig von denen geschultert, die mehr haben als andere. Das ist fair.“ Der Soli wird dadurch zu einer Art Reichensteuer umgebaut.

Kein Elterngeld

Im derzeitigen Trubel geht etwas unter, dass die Beibehaltung des Solis für Gutverdiener kein Einzelfall ist – sie hat System. Allein in den vergangenen eineinhalb Jahren hat die schwarz-rote Koalition zwei weitere soziale Wohltaten beschlossen, von denen Wohlbetuchte dezidiert ausgenommen sind: das Baukindergeld und die Reform der Pflegekosten.

Das Baukindergeld zahlt Eltern, die seit Anfang 2018 eine Immobilie gekauft haben, einen Zuschuss von bis zu 12.000 Euro je Kind. Allerdings gilt das nicht für Paare, die ein Haushaltseinkommen von mehr als 75.000 Euro versteuern. Für jedes Kind erhöht sich die Grenze um 15.000 Euro, so dass eine Familie mit einem Kind von 90.000 Euro an keinen Cent Baukindergeld erhält. Auch die Pflegekosten werden so reformiert, dass Spitzenverdiener wenig oder nichts davon haben. Gerade erst hat das Kabinett beschlossen, dass Angehörige mit einem jährlichen Einkommen von weniger als 100.000 Euro künftig nicht mehr zur Finanzierung der Pflegekosten ihrer Eltern herangezogen werden. Wer mehr verdient, muss im Bedarfsfall weiterhin zahlen. Die Begründung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Gutverdiener wie ich sind in der Lage, auch finanziell zur Pflege in der Familie beizutragen.“

Auch das Elterngeld gibt es nicht für Topverdiener. Ursprünglich hatten auch sie Anspruch, doch seit 2011 gehen alle Eltern leer aus, wenn sie mehr als 500.000 Euro im Jahr zu versteuern haben.

„Du bist schon reich genug“

Auf die Spitze treibt es der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Kinder und Jugendliche sollen künftig alle Museen der Stadt und den Zoo kostenlos besuchen dürfen. Alle Kinder? Nein, natürlich nicht: Heranwachsende, deren Eltern zusammen mehr als 4500 Euro netto im Monat verdienen, sind ausgenommen. Sie sollen für Museen 19 Euro im Jahr zahlen. Damit aber nicht alle Kinder den Steuerbescheid ihrer Eltern an der Museumskasse prüfen lassen müssen, sollen alle Eltern eine Erklärung unterschreiben, dass sie weniger als 4500 Euro im Monat verdienen. Kontrolliert werden soll das Ganze durch „stichprobenartige Anforderungen von Nachweisen“. Aus der Verordnung spricht der helle bürokratische Wahnsinn, doch sie ist ein Stück politische Realität in Deutschland.

Dem Zeitgeist oder zumindest den regierenden Politikern gefällt es, Besserverdiener und ihre Kinder vom Baukindergeld auszuschließen, vom Elterngeld, vom kostenlosen Museumsbesuch, von der Abschaffung des Solis und des Pflegekostenbeitrags. Und jedes einzelne Mal bekommen die Wohlhabenden gesagt: Du bist schon reich genug. Meist garniert mit dem Argument, durch ihren Ausschluss werde das Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindert, wenn nicht gar der soziale Frieden insgesamt gerettet.

Man muss mit den Reichen im Land nicht zwingend Mitleid haben. Allerdings sollte die Vorstellungskraft dafür reichen, was es mit den Betroffenen macht, wenn sie fünfmal hintereinander ein „Nicht für dich!“ hören, ob-wohl sie deutlich mehr Steuern entrichten als die Begünstigten. Wie gern werden die Wohlhabenden künftig ihre Abgaben zahlen? Wie gern werden sie sich weiterhin als Teil der deutschen Solidargemeinschaft sehen?

Natürlich kann man die derzeitige Verteilung von Einkommen und Vermögen im Land kritisch sehen. Es macht wütend, wenn gescheiterte Manager mit Millionenabfindungen verabschiedet werden. Es macht fassungslos, wenn Fußballspieler ein mit Gold überzogenes Steak essen und sich dafür feiern. Wer Spitzenverdiener oder Vermögende aber höher besteuern will, muss es anders machen.

Derzeit werden jede Menge völlig willkürliche Einkommensgrenzen von mal 90.000 und mal 500.000 Euro in diverse Gesetze geschrieben. Wer eine Leistung haben möchte, muss viel Aufwand betreiben, um seine Finanzen darzulegen. Anschließend prüfen finanzferne Behörden die Stapel. Bürokratie par excellence, dabei ginge es einfacher: Wer Topverdiener höher belasten will, kann ihre Einkommensteuer erhöhen. Das wäre transparenter und würde den Papierkrieg eindämmen. In den vergangenen Wahlen hatten die Grünen, die SPD und die Linkspartei mit ihren Steuererhöhungsplänen zwar keinen Erfolg, doch wenigstens haben sie mit offenem Visier gekämpft.